Grèce : La démocratie comme patron

Time : 6 mn 11

La démocratie comme patron

Synopsis :

Voici un premier avant-goût in-situ du documentaire que nous préparons sur la démocratie, « La démocratie n’est pas un rendez-vous ». Rdv courant avril pour découvrir le film !

Thessalonique, Grèce, septembre 2011 : l’usine VioMe est frappée par la crise. La maison-mère Filkeram&Johnson fait faillite, la production est arrêtée. Les ouvriers de Viome décident de continuer le travail. Ils réquisitionnent l’usine, lancent une procédure judiciaire et, quelques mois plus tard, redémarrent la production. Au cœur de leur modèle, deux maîtres-mots : la démocratie et la solidarité.

Fin février, cela fera 5 ans que l’usine tourne en autogestion.

Source :

http://www.viome.org/search/label/English

http://www.viome.org/search/label/Français

http://www.lilas.org/alternatives/viomeoccuper-resister-produire/

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jul/18/cope-capitalism-failed-factory-workers-greek-workplace-control