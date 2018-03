Le CAC 40 est-il encore français ?

Avec des données collectées par le cabinet Detroyat Associés recensant les lieux d’enregistrement des actions du CAC 40, DataMatch a pu établir dans quels pays est détenu le capital des 40 plus grosses entreprises françaises. Pour une majorité d’entre elles, plus de la moitié des actionnaires sont enregistrés à l’étranger.

Où est détenu le CAC 40 ?

Ce qu’il faut retenir

Les 40 plus grandes entreprises françaises sont surtout détenues par des actionnaires enregistrés à l’étranger, ce qui était loin d’être le cas il y a vingt ans. La forte représentation des Etats-Unis et du Luxembourg s’explique par le poids des fonds d’investissement, et notamment des fonds de pension américains, gros actionnaires du CAC 40. Les puissants fonds souverains norvégiens, alimentés par les profits pétroliers, ont beaucoup investi dans les valeurs sûres de l’indice français.

ArcelorMittal :

Le capital du géant sidérurgique est enregistré à 67% à Jersey, une île qui compte moins de 100 000 habitants et bien sûr, aucune industrie lourde.

Renault :

23% des actions enregistrées au Japon, en raison de l’alliance entre le constructeur français et le constructeur japonais Nissan.

EDF est détenu à 85% par l’état :

L’Etat détient des participations dans six sociétés du CAC 40. Quant à son bras armé, la Caisse des dépôts et consignations, elle est présente au capital de la grande majorité des entreprises de l’indice parisien.

Les paradis fiscaux :

1,35% du capital des entreprises du Cac 40 est détenu sur quatre petites îles -Jersey, Guernesey, les Bermudes et les Îles Caïman– dont les systèmes financiers comptent parmi les plus opaques, selon le Tax Justice Network.

Paris Match | 14/03/2015

Le capital des sociétés du CAC 40 est contrôlé par les fonds anglo-saxons

Les fonds d’investissement français ne détiennent plus que le quart du capital des sociétés du CAC 40, contre 34% il y a trois ans. Les premiers actionnaires sont les fonds américains qui détiennent désormais le tiers du capital de nos entreprises.

Les quarante sociétés de l’indice de référence de la Bourse de Paris regroupent les plus grosses entreprises françaises dans des secteurs aussi variés que l’énergie, la banque, l’industrie et les services. Une récente enquête réalisée par le cabinet d’analyse financière Factset, l’institut de sondage OpinionWay et la Fédération française des investisseurs individuels et des club d’investissement (F2IC) montre que les fonds d’investissement français sont désormais largement minoritaires au sein du capital de nos entreprises.

Les fonds hexagonaux ne représentent en effet plus qu’un quart du total des fonds investis dans les quarante plus grands groupes français. Une présence qui se réduit année après année (ils représentaient encore 33,7 % en 2011).

Les investisseurs anglo-saxons font aujourd’hui la pluie et le beau à la Bourse de Paris, puisque les fonds américains représentent un tiers du capital des entreprises du CAC 40. Les Français sont en deuxième position, mais les Britanniques ne sont pas très loin avec 17 %. La Norvège, essentiellement représentée par son fond souverain, se distingue aussi avec 6 % du capital des sociétés françaises.

La baisse de l’influence des fonds français est préoccupante, car le contrôle du capital de nos entreprises constitue un enjeu important d’indépendance économique, essentiel à la mise en place d’une politique industrielle et de redressement de l’emploi.

D’un côté, la montée en puissance des investisseurs étrangers montre que ces derniers plébiscitent nos entreprises qui sont souvent des leaders mondiaux dans leur domaine respectif. De l’autre, la perte d’influence de la France dans le capital de ses propres entreprises s’explique par un fort recul des investisseurs individuels découragés par une fiscalité confiscatoire mise en place par le gouvernement socialiste, alors que la marge de manœuvre des institutionnels français est limitée par des contraintes réglementaires moins favorables aux actions.

