Comment savoir si quelqu’un vous surveille par l’intermédiaire de votre smartphone

La sécurité passe toujours avant tout. En utilisant des codes de système courts, nous pouvons en apprendre plus sur les réglages de notre smartphone et savoir si nos textos et données sont sécurisés ou si quelqu’un est en train de nous espionner.

Sont réunis dans cet article les codes les plus utiles et actuels pour les smartphones d’aujourd’hui, ainsi que quelques instructions pour ceux qui ne veulent pas être espionnés.

*#21#

Grâce à ce code, vous pourrez découvrir si vos appels, textos et autres données sont détournés. Tout type de détournements ainsi que le numéro de téléphone auquel les données sont renvoyées apparaîtront sur l’écran. Généralement, ce type de détournement est mis en place par des époux jaloux, des parents qui veulent protéger leurs enfants et des délinquants. Souvent, les victimes sont des adultes qui ont prêté leur téléphone à un inconnu. Comme conséquence, des personnes qui ne sont pas de vos proches pourront tout savoir sur votre vie : où vous vivez, avec qui vous parlez, quelles sont vos habitudes et votre itinéraire. Et dans certains cas, ils auront aussi accès à vos ressources économiques.

*#62#

Écrivez ce numéro pour savoir vers où sont déviés vos appels, textos et données si personne n’arrive à vous joindre. Le plus probable est que le détournement d’appels soit installé vers un des numéros de votre opérateur téléphonique (messagerie vocale).

##002#

C’est un code universel pour désactiver tout type de détournement de votre téléphone. Il est très pratique quand vous utilisez le roaming, car votre opérateur ne vous fera pas payer pour les appels qui sont détournés vers la messagerie vocale.

*#06#

En utilisant ce code, vous pouvez connaitre l’IMEI (International Mobile Equipment Identifier) de votre smartphone, qui est en fait l’identifiant international de l’appareil. En connaissant l’IMEI de votre téléphone, vous pourrez le retrouver si on vous l’a volé. Chaque appareil transmet ce code automatiquement, peu importe si la carte SIM a été changée ou non. Si quelqu’un connait votre numéro IMEI, il pourra découvrir quel type de téléphone vous possédez : son modèle, sa fiche technique, etc.

Le code de James Bond

Il existe des codes spéciaux qui vous aident à suivre à la trace votre localisation ainsi qu’à découvrir si quelqu’un vous espionne. Pour le vérifier, vous devez installer l’application de Net Monitor. Puis introduisez un de ces codes :

Pour iPhone : 3001#12345#

Pour Android : ##4636## o ##197328640##

Première étape : Entrez dans l’UMTS Cell Environment, puis dans l’UMTS RR info et écrivez les numéros de Cell ID (CID). Ce sont les numéros des stations étant les plus proches de vous. Votre téléphone se connectera par défaut à celle qui offre le meilleur signal.

Deuxième étape : Retournez sur le menu principal, cliquez sur MM info, puis sur Serving PLMN. Écrivez les numéros du Local Area Code (LAC).

Troisième étape : En utilisant ces deux données et une page web, vous pourrez suivre à la trace la localisation sur la carte de la station à laquelle votre téléphone est connecté.

Les bases mobiles suspectes sont des camions ou des petits bus avec de longues antennes. Ils travaillent généralement dans des festivals et sur des sites où il n’y a pas de couverture. Si un véhicule comme celui-ci apparaît sans raison près de chez vous, c’est soit que votre opérateur cherche à améliorer la qualité du signal, soit que des espions ‘étrangers’ opèrent pas loin de chez vous. A moins qu’il ne s’agisse d’espionnage industriel ?

Utiliser un antivirus

Si vous utilisez un Android, vérifiez de temps en temps que votre téléphone n’ait pas de virus. PlaceRaider est un des plus dangereux. Il a été développé par des scientifiques américains, et il a démontré que nos appareils sont très vulnérables. En entrant dans un smartphone, ce cheval de Troie, grâce à l’aide de votre caméra, fait une série de photos de l’espace dans lequel vous vous trouvez. Il créé ensuite un modèle 3D de la pièce, et si vous êtes connectés à Internet, il envoie les données réunies avec tous les mots de passe et informations du smartphone.

Comment les services spéciaux écoutent-ils nos appels ?

Les services secrets de presque tous les pays collaborent avec les opérateurs téléphoniques. Ces derniers leur donnent accès à n’importe quel numéro avec un mandat judiciaire et leur fournissent les données récoltées durant les derniers trois mois.

Si les services secrets espionnent votre téléphone, il est fort probable que vous ne vous en rendez même pas compte. Des problèmes tels que des interférences durant les appels téléphoniques, la décharge rapide de la batterie, la surchauffe de la batterie et les redémarrages inattendus du téléphone sont une bonne raison de l’amener à réparer et de s’inquiéter.

Les gens ne donnent pas beaucoup d’informations par téléphone, c’est pourquoi il est beaucoup facile d’espionner en utilisant des dispositifs spéciaux (tels que des microphones) installés à l’intérieur de la pièce/bâtiment. On peut les repérer en utilisant un détecteur d’ondes radio.

Comment vous protéger des espions et des arnaques ?

Utilisez des services de messagerie instantanée qui ont un accès fermé, par exemple : Telegram, Chare, Wickr ou Signal.

Déterminez quel type d’informations est fiable pour être publiquement partagé. Est-ce que tout le monde doit avoir votre numéro de téléphone, accès à des informations sur votre famille, vos proches et votre style de vie ? Faites attention en publiant les photos de vos enfants.

N’installez pas d’application inconnue sur votre smartphone, vérifiez celles qui sont déjà installées. Quand c’est possible, utilisez des identifications sécurisées à plusieurs niveaux, n’ouvrez pas de liens douteux et ne vous connectez pas à des câbles suspects pour recharger « gratuitement » votre téléphone.

Seul l’opérateur téléphonique peut vous offrir un service de recherches de la localisation d’un autre client : un membre de votre famille ou un employé de votre entreprise. Cela se fait uniquement avec l’accord de ce même client (s’il est majeur). Les pages et les applications qui vous offrent la possibilité de découvrir la localisation de n’importe quel numéro de téléphone sont des arnaqueurs. Faites donc attention !

Source :

http://www.imei.info/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Itinérance_(téléphonie)

http://droidgeek.ru/news/placeraider-samyj-opasnyj-android-shpion/

https://pikabu.ru/story/kak_uznat_proslushivayut_li_vash_telefon_3495818

https://sympa-sympa.com/admiration-cest-curieux/comment-savoir-si-quelquun-te-surveille-par-lintermediaire-de-ton-smartphone-103910/