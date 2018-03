Time : 2 mn 12

Qu’est-ce qu’un trouble psychique ?

Dans cette vidéo, Virginie Lacombe, muséographe et chef de projet à la Cité des Sciences et de l’Industrie, définit les troubles psychiques. Il s’agit de pathologies diverses, aux causes elles aussi variées.

Les troubles psychiques regroupent en réalité plusieurs types de troubles. On peut ainsi citer les dépressions, les troubles obsessionnels compulsifs, la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles du comportement alimentaire, les psychoses… Ces troubles variés ont des causes diverses, mais ont tous un impact sur la qualité de vie du patient. Les troubles psychiques peuvent être passagers ou chroniques, c’est-à-dire s’installer dans la durée.

Aujourd’hui grâce à l’imagerie médicale, il est possible de visualiser des dysfonctionnements dans le cerveau. Mais l’origine des troubles psychiques est souvent multiple : évènements de la vie, hérédité, environnement, infections… Placées dans un même environnement, certaines personnes développeront des troubles psychiques et d’autres non.

Une vidéo en lien avec l’exposition Mental Désordre présentée en 2016.

Source :

http://www.psycom.org/Troubles-psychiques

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_psychique

https://www.futura-sciences.com/sante/videos/quest-ce-quun-trouble-psychique-4653/