Vidéo : Lorsque François Ruffin dénonce les conditions des femmes de ménage à l’Assemblée Nationale

Sous-payées et méprisées, les femmes de ménage de l’Assemblée Nationale subissent un traitement qui ne fait pas honneur à notre pays. Il existe pourtant des solutions.

D’où qu’ils viennent, la plupart des hommes et des femmes politiques en campagne prétendent devenir les porte-paroles des « sans voix », de la « majorité invisible », de la « France d’en bas », des « sans grade » ou encore des « oubliés de la République »… Mais, dans les faits, une fois au pouvoir, on ne les entend plus beaucoup défendre tous ces gens dont on ne parle jamais. Une mauvaise habitude qui range le discours suivant au rayon des exceptions…

Cette semaine, face à la représentation nationale, le député François Ruffin a une nouvelle fois tenu à partager son expérience personnelle avec ses collègues de l’assemblée. Évoquant sa rencontre avec une femme de ménage du palais Bourbon, il a dénoncé avec force et panache le sort réservé à toutes celles qui lustrent les ors de la République en échange d’un salaire de misère et du plus grand mépris.

Un discours brillant qui s’est achevé par cette proposition inattendue faite à l’ensemble des élus :

« Vous savez à quoi on reconnaît un riche ? C’est quelqu’un qui ne nettoie pas ses toilettes lui-même. Une alternative alors, c’est que les députés nettoient leurs toilettes eux-mêmes. Et qu’avec une telle mesure, cette tâche ne soit plus attachée à un genre, que l’on compte parmi nous des hommes de ménage et des hommes-pipi. »

Comment François Ruffin en est-il arrivé à une telle conclusion ? Pour le savoir, voyez l’intégralité de son intervention :

« Elles sont partout et, pourtant, elles sont absentes. C’est le propre de la propreté, elles ne laissent pas de trace. Leur travail est invisible, d’autant qu’on s’applique à les rendre, elles aussi, invisibles. »

« Méfions-nous que cette société de service ne soit pas une société de servitude, avec des serfs, des servantes, des boniches. »

« Notre confort est assis sur cette main d’œuvre bon marché. »

Ceux à qui cette situation profite sans souci parleront immanquablement de populisme. Les autres y verront du bon sens, peu importent leurs opinions politiques.

Assemblée Nationale – La Galerie des Fêtes

