Brésil : Pluies d’araignées

Des centaines d’araignées suspendues dans les airs au Brésil

Un habitant de la ville de Santo Antonio da Platina au Brésil a filmé une scène plutôt effrayante le 3 février 2013 : des centaines d’araignées suspendues à leur énorme toile filée le long des lignes à haute tension.

Avis aux arachnophobes, ne regardez pas cette vidéo, elle pourrait vous donner des sueurs froides ! Surtout que cette scène est bel et bien réelle. C’est dans la ville de Santo Antonio da Platina située dans le sud du Brésil que cette « pluie d’araignées » a été filmée par l’un des habitants. Erick Reis sortait d’une fête entre amis quand il a aperçu des centaines d’arachnides suspendus dans le vide juste en-dessous des lignes à haute tension.

« Je n’avais jamais rien vu de tel. », a t-il expliqué. Et pour cause, comme le montre la vidéo, les centaines d’araignées s’agitaient énormément montant et descendant le long de fils difficiles à distinguer. Des fils qui appartenaient en vérité tous à une énorme toile tissée le long des poteaux électriques et sur les câbles. « Encore plus étrange, j’étais tellement distrait que j’en ai oublié mon appareil photo sous la pluie. », a commenté Erick Reis, âgé de 20 ans.

Des araignées qui s’associent pour tisser une toile géante

D’après Marta Fischer, biologiste spécialisée en araignées à la Pontifical Catholic University of Paraná, les arachnides appartiennent à l’espèce Anelosimus eximius et leur comportement observé ici est loin d’être anormal. En effet, ces araignées, largement présentes en Amérique du Sud, sont connues pour être particulièrement sociales et former ainsi des colonies de plusieurs milliers de spécimens.

De là, il n’est donc pas rare que des centaines d’entre elles s’associent pour construire une énorme toile destinée à capturer des insectes plus gros tout en économisant de la soie de toile. Sur les quelque 39 000 espèces d’araignées existantes, seules une vingtaine sont connues pour mettre en place de telles coopérations, a expliqué au New Scientist Leticia Avilés, une experte en araignées de l’University of British Columbia au Canada.

Toutefois, observer ces créatures former une telle toile dans des câbles à haute tension est plutôt inhabituel dans la mesure où elles préfèrent normalement les arbres pour entreprendre de telles constructions.



