OGM : Une enquête sur la grande invasion du soja

Une enquête sur la grande invasion du soja OGM pour ouvrir les yeux sur la catastrophe écologique et sanitaire de cette légumineuse largement importée.

Depuis quelques années, la consommation de soja a littéralement explosé en France. Cette légumineuse originaire de l’Extrême-Orient se veut une alternative végétale aux protéines animales. Mais sa production est loin d’être sans conséquences sur la santé et sur l’environnement. Un documentaire pour ouvrir les yeux et consommer plus responsable.

La majorité du soja consommé aujourd’hui en France provient d’Amérique du sud, tout particulièrement du Brésil. Du soja génétiquement modifié arrosé à la sauce Monsanto. Ce soja, il sert à la fois dans la préparation de plats végétariens industriels, à base de tofu par exemple. Mais il sert aussi, et surtout, à nourrir le bétail dans les élevages destinés à la production de viande.

Quoi qu’il en soit, la culture de soja est une catastrophe pour la planète : déforestation, épandage de glyphosate (un pesticide controversé classé cancérigène probable par l’Organisation Mondiale de la Santé) et de Roundup…

Des conséquences graves pour l’environnement et pour la santé, que révèle cette enquête édifiante :

« Selon l’association WWF, chaque européen en consomme désormais 61 kg par an. L’essentiel de ce soja, 57 kg, nous ne l’ingérons pas directement, mais au travers des animaux que nous mangeons. »

Face aux logiques productivistes, l’urgence d’ouvrir les yeux et de faire des choix durables en choisissant de consommer du soja bio… et local.

Pour (re)voir « Soja, la grand invasion » en intégralité, rendez-vous sur le site internet de France TV.

Source :

https://positivr.fr/documentaire-enquete-soja-la-grande-invasion/

https://www.consoglobe.com/soja-ogm-monsanto-autorisation-europe-cg

https://theierecosmique.com/2015/05/01/ogm-danger-les-preuves-scientifiques-2/

https://www.facebook.com/LesVeganes/videos/vb.447859312085341/714941795377090/?type=2&theater

Soja, la grande invasion [intégralité] : https://www.youtube.com/watch?v=w2yHEiQReiI