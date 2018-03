End of Life Care Machine | Découvrez le robot de fin de vie, celui auprès duquel vous passerez peut-être vos derniers instants

Time : 1 mn 58

Friend, le robot de fin de vie… celui auprès duquel vous passerez peut-être vos derniers instants

Est-ce cela, le monde qui nous attend ? Un bras mécanique qui nous caresse le poil et une voix robotique nous enjoignant à passer tranquillement dans l’au-delà ? C’est en tout cas l’idée de Dan Chen, un ingénieur et designer américain passé par le célèbre Massachussetts Institute of Technology (MIT), qui s’évertue à reproduire les interactions humaines par le biais de sa gamme de robots baptisée « Friends« .

L’idée part pourtant d’une bonne intention. « Cette machine est conçue pour révéler ce qui nous manque en tant qu’êtres humains. Quand on meurt, on peut manquer de présence humaine. », explique Dan Chen à Mashable.

Les vidéos de démonstrations restent néanmoins assez pathétiques : on y voit un faux patient mourant, allongé sur un lit d’hôpital, aux côtés d’un boitier blanc assorti d’un bras mécanique. Celui-ci caresse alors le bras du malade en lui susurrant quelques mots réconfortants.

Morceaux choisis

« Je suis là pour t’aider et te guider à travers tes derniers moment sur Terre. »

« Je suis désolé que ta famille et tes amis ne puissent pas être ici avec toi, mais ne t’inquiète pas, je serai le meilleur des réconforts. »

« Tu n’es pas seul, tu m’as à tes côtés. »

« J’espère que ta vie après la mort sera agréable. »

Enfin, c’est cette même voix qui annonce l’heure du décès du patient, une fois celle-ci détectée par le robot.

Osons espérer que nos enfants sauront nous accompagner vers la mort. Le cas échéant, c’est contre ce bras mécanique qu’il faudra venir se blottir.

