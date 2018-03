Nouvelle étude accablante : les vaccinés contre la grippe ont 6 fois plus de risque d’infecter leur entourage !

Une nouvelle étude provocatrice sur la transmission du virus de la grippe a révélé que les sujets vaccinés avaient 6,3 fois plus d’excrétion par aérosol de particules du virus de la grippe s’ils avaient été vaccinés pendant la saison courante et la précédente, par rapport à aucune vaccination au cours des deux saisons.

La vaccination est fondée sur la croyance rarement contestée selon laquelle elle confère une immunité contre les pathogènes ciblés. C’est la raison pour laquelle les termes « vaccination » et « immunisation » sont souvent utilisés de manière interchangeable, une confusion sémantique hypocrite rarement confrontée ou corrigée. Dans le cas du vaccin contre la grippe, la certitude se rapproche assez bien de la foi religieuse, le CDC (Centre de Contrôle des Maladies) assumant le rôle de l’Eglise, les médecins conventionnels le rôle du clergé et la littérature publiée sur le sujet celui des Saintes Ecritures.

Mais que faire si la littérature ne parvient pas à soutenir l’orthodoxie ?

On peut en trouver des centaines d’exemples. […]

Le dernier ajout à ce corpus croissant de littérature se trouve dans un article récemment publié et intitulé : « Virus infectieux exhalé par le souffle de cas de grippe saisonnière symptomatique », et publié dans les Actes de la National Academy of Science, PNAS.

L’étude a révélé que les personnes atteintes de la grippe expirent des quantités significatives de virus grippal infectieux et que, par contre, l’éternuement est rare et non important pour l’aérolisation du virus de la grippe. La toux n’est pas non plus nécessaire pour transmettre ces particules. Une simple respiration suffit. L’étude a, en outre démontré que les hommes libèrent plus de virus de la grippe que les femmes au travers d’aérosols fins et que les femmes toussent plus souvent.

Ce qui est cependant la constatation la plus saillante de l’étude est la suivante :

« 6,3 (95% CI 1.9 – 21.5) plus d’excrétion de l’aérosol parmi les cas vaccinés de la saison actuelle et de la saison précédente par rapport aux personnes qui n’ont reçu aucun vaccin au cours des deux saisons. »

[…] Il est clair que si cette découverte est exacte et reproductible, la vaccination contre la grippe peut vous rendre plus susceptible d’infecter d’autres personnes. Ou pire encore, cela peut vous rendre davantage susceptible de contracter vous-même la grippe. Une étude canadienne de 2010 qui s’est basée sur 4 autres études a révélé que la vaccination contre la grippe H1N1 en 2008-2009 était associée à un risque accru de 1,4 à 2,5 de la maladie due au H1N1 au cours du printemps et de l’été 2009.

Et ce n’est ici que la pointe de l’iceberg. Nous avons déjà signalé l’absence manifeste de preuves d’efficacité (et d’innocuité) du vaccin antigrippal pendant plus d’une décennie, principalement parce que les données de la Collaboration Cocherane ayant trait à l’efficacité et à la sûreté ont été malheureusement sous-notifiées et ce, malgré les centaines d’études réalisées par l’industrie qui ont tenu un tout autre langage.

En outre, il existe des effets iatrogènes bien documentés des vaccins courants comme le ROR et le vaccin antirotavirus pour lesquels on évoque l’excrétion virale et l’infection après la vaccination. En d’autres termes, il existe un nombre significatif de preuves que les vaccinés infectent réellement les non-vaccinés. Ci-dessous quelques-uns de nos précédents rapports sur ce phénomène :

Comment les enfants vaccinés infectent les non-vaccinés

Les vaccinés répandent la rougeole: confirmation par des documents de l’OMS, de Merck, du CDC

Le vaccin est en cause : les chercheurs britanniques confirment que le vaccin le vaccin contre les oreillons (ROR) ayant muté dans le cerveau d’un enfant a provoqué son décès

Des millions d’enfants infectés par le vaccin Rotatec du Dr P. Offit

Les vaccins « Rotavirus » toujours contaminés par un virus porcin

Les vaccins contre la polio sont aujourd’hui la cause # 1 de la polio paralytique

De toute évidence, cela sape la campagne en cours pour identifier les individus et les groupes non vaccinés ou anti-vaccins comme présentant une menace ou un danger pour les autres. Ironiquement, le groupe qui est accusé d’infecter les autres – y compris Bill Gates qui a déclaré que les non vaccinés « tuent des enfants » – peuvent en fait devenir les victimes d’une infection par des virus provenant de souches vaccinales et qui sont bien pires que les virus naturels/ sauvages avec lesquels notre espèce a évolué au cours de nombreux millénaires.

Source :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5798362/

http://www.greenmedinfo.com/blog/flu-vaccine-increases-your-risk-infecting-others-6-fold-study-suggests

http://initiativecitoyenne.be/2018/03/nouvelle-etude-accablante-les-vaccines-contre-la-grippe-ont-6-fois-plus-de-risque-d-infecter-leur-entourage.html

