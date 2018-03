Une rivière de déchets filmée au Guatemala

Time : 24 s

Guatemala

Une rivière de déchets

Une vidéo choquante montre des déchets qui dévalent une rivière à Chimaltenango, au Guatemala. La vidéo montre un groupe horrifié de spectateurs observant la poubelle qui coule librement et pollue la rivière. La rivière est située à San Andrés Itzapa, une municipalité de Chimaltenango dans le sud du Guatemala. Des montagnes d’ordures qui bordent un lit de rivière où les villageois obtiennent leur eau.

Nous savions déjà à quel point les océans étaient pollués par nos déchets. Mais le constater de ses yeux fait l’effet d’une douche froide. Un peu comme ces images qui nous arrivent d’Amérique du Sud et qui font peur à voir. Ici, ce sont les images d’une rivière de déchets qui vont vous donner des haut-le-cœur. On y trouve de tout : canettes, plastiques, pièces de voitures, certains jettent même des frigos. Bref, le constat est alarmant. Les eaux côtières sont particulièrement touchées par la pollution en raison des activités marines et terrestres des humains.

Mise en danger de l’éco-système

Les déchets rejoignent ensuite les eaux du monde entier en raison des courants marins. De nombreux déchets sont issus d’exploitations minières ou encore des navires rejetant des substances toxiques dans l’eau. L’accumulation de ces déchets est une menace réelle pour l’écosystème. D’après le PNUE, les déchets les plus couramment observés en mer sont les sacs en plastique et les bouteilles en PET. Des débris de plastiques sont donc rejetés sur la terre et/ou consommés par les animaux. Entraînant bien souvent leur mort, si ce n’est de graves problèmes de santé. Cela concerne aussi bien les mammifères que les oiseaux ou encore les poissons.

Des solutions contre la pollution

L’être humain utilise chaque année des centaines de milliards de sacs en plastique. Seul un faible pourcentage de tout ce plastique est recyclé. La plus célèbre de toutes les décharges flottantes connues est le « Trash Vortex ». Il s’agit d’une immense chaîne de déchets de la taille du Texas située entre Hawaï et le Pacifique nord. Un sujet qui nous rappelle le WasteShark, un aspirateur à déchets aquatiques mis en service aux États-Unis. Pour plus d’informations sur ce collecteur de déchets, c’est par ICI.

Les riverains sont horrifiés à la vue de la rivière d’ordures dans la ville de San Andrés Itzapa

The Great Pacific Garbage Patch

Time : 1 mn 31

