France : 7 millions de travailleurs pauvres, la face cachée des temps modernes – Jacques Cotta

7 millions de travailleurs pauvres, la face cachée des temps modernes

Jacques Cotta

Synopsis :

Cet enregistrement est de 2007 et depuis cette date, les conditions sociales n’ont fait que s’aggraver, se détériorer, s’amplifier…

Le journaliste Jacques Cotta a publié chez Fayard, en 2006, un récit-essai sur une population française oubliée : les « 7 millions de travailleurs pauvres. La face cachée des temps modernes« .

Il y décrit de façon magistrale la vie au quotidien d’hommes et de femmes sans logis qui, la plupart du temps, errent chaque soir pour trouver un logement digne de ce nom, cherchent de quoi manger et désirent se laver ; ces mêmes personnes qui travaillent chaque jour pour un salaire dérisoire.

Crise du logement oblige, ces travailleurs pauvres sont victimes de la gentrification, terme barbare mais urbain, leur faible niveau de revenus les excluant de la ville mais aussi de la périphérie des villes. De plus en plus rejetées dans le rural, ces personnes se voient rejeter de la possibilité d’avoir un travail stable du fait de la difficulté à se déplacer par les modes de transports en commun, leur accès à la culture demeure limité, ne parlons même pas d’un accès à Internet digne de ce nom. Le livre de Jacques Cotta évoque ces gens-là, ceux qui n’ont pas d’organisations représentatives, ceux qui se taisent, dans la société française, qui n’existent pas sauf dans des statistiques liées à des revenus :

« Depuis que j’ai quitté l’homme au costume, je reste en butte à quelques questions qui se bousculent. Qui sont vraiment ces nouveaux pauvres, ces « poor workers » à la française ? La clocharde vautrée est détectable, mais eux ? Y a-t-il une trajectoire bien identifiée qui mène à cette nouvelle pauvreté, ou chaque cas est-il particulier ? Comment ces nouveaux pauvres ont-ils basculé ? Comment vivent-ils au quotidien ? Pour quelle raison l’homme qui vient de me parler a-t-il tout d’un coup sombré ? Il est environ 20h30, la pluie a cessé, et l’agitation habituelle du quartier a repris le dessus. Sous les appareils de chauffage extérieurs, les terrasses sont pleines, la musique resonge, couvrant le bruit des voitures qui passent à toute allure.

Malgré les apparences, statistiquement, il y a là des hommes et des femmes directement concernés que je ne peux repérer. Ils sont en effet 7 millions de France à connaître cette pauvreté, à ne pouvoir se nourrir, subvenir à leurs besoins élémentaires, se loger. Plus de 3 sans domicile fixe sur 10 ont un boulot et pourtant, comme l’homme que j’ai quitté à l’instant, cherchent soir après soir où dormir. Comment les reconnaître alors qu’ils sont comme vous, comme tout le monde, comme moi ? »

Statistiquement en France, plus de 7 millions de salariés percevaient un salaire inférieur à 722 euros par mois et se trouvaient dans l’incapacité de se nourrir, de se loger ou de s’habiller décemment, de même que leur famille. Plus de 12 millions ont moins de 843 euros de revenu mensuel. Entre la moitié et les deux tiers des femmes qui travaillent ont un contrat d’intégration (CES, CIE, CES…) et touchaient moins de 750 euros par mois, ont un enfant, vivent seules ou avec un conjoint au chômage et forment 90 % des familles monoparentales.

Alors que la France n’a jamais été aussi riche – le Produit Intérieur Brut est en progression constante depuis le début des années 1990 – la précarité s’est développée sur un mode exponentiel. En 10 ans, l’intérim a augmenté de 130 %, le nombre de CDD de 60 %, les CDI de seulement 2 %. Plus d’un million de personnes bénéficient du RMI, plus de 500 000 de l’allocation solidarité.

Nous sommes en 2018, 12 années se sont écoulées depuis cette enquête ; je vous laisse imaginer la situation à ce jour…

Source :

http://blog.jeanlucraymond.net/post/2006/09/28/Jacques-Cotta-7-millions-de-travailleurs-pauvres-la-face-cachee-des-temps-modernes

