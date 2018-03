Time : 2 mn 04 [Vostvfr]

Singapour

Des immeubles s’empilent comme des Lego

La ville de Singapour peut se vanter d’avoir un complexe d’immeubles aussi insolite qu’impressionnant. Ce sont en effet des promoteurs immobiliers qui ont décidé d’engager une telle construction. Les images, disponibles dans notre vidéo, sont incroyablement vertigineuses !

À Singapour, des architectures à ne pas en croire ses yeux

Il y a quelques mois maintenant que la construction de ces appartements s’est achevée. Le site s’étend sur pas moins de 8 gigantesques hectares de terre. Et englobe au total une dizaine d’appartements en un seul complexe ! Lorsque l’on découvre les images, ça nous donne le tournis ! En effet, l’architecte a agencé ce complexe, de 170 000 m² de surface, de manière arrondie, ce qui, si l’on fait le tour, étourdie quelque peu. Mais ce qu’il y a de plus impressionnant, c’est que ces quelques immeubles sont empilés les uns sur les autres et cela donne une architecture incroyable ! L’architecte allemand, Ole Scheeren, peut être fier de son travail.

Avec ce genre d’architectures, il est très probable que Singapour reste de nouveau à la troisième position des endroits « préférés des expatriés ». En effet, la ville de Singapour est réputée pour être une ville avec « une architecture ambitieuse ». De nombreux immeubles sont aussi très originaux, tel que Gardens by the Bay.

Ce complexe contient de magnifiques constructions similaires à de gigantesques arbres et nous font rentrer dans un autre monde. Ce parc abrite de splendides plantes. On pourrait vraiment se croire sur une autre planète, digne des films de science-fiction tel que Avatar. Alors si un jour vous faites un petit tour par la ville de Singapour, arrêtez-vous deux minutes dans ce magnifique parc qui vous emportera sur la planète Pandora.

Avec ce genre de constructions, la ville de Singapour peut être sûre de faire parler d’elle encore pour un bon moment !

