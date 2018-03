QI : Les gens intelligents se couchent tard

Time : 39 s

Les gens qui ont du mal à sortir du lit sont plus intelligents

Et si avoir du mal à se lever était signe d’un QI plus élevé ? Bravo les lève-tard, vous avez trouvé une bonne excuse à donner à votre patron !

« L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. » disait un certain président. Satoshi Kanazawa et Kaja Perina, auteurs de l’étude « Why night owls are more intelligent« , contredisent cette phrase.

D’après cette étude, le rythme circadien (votre horloge biologique, en quelque sorte), n’est pas entièrement déterminé par la génétique; l’intelligence aurait son rôle à jouer. Après avoir analysé de nombreux américains, le professeur Kanazawa a montré que l’être humain développe son rythme de sommeil en fonction de nombreux facteurs sociaux et démographiques.

Satoshi Kanazawa et ses collègues de la London School of Economics (LSE) ont mis à jour des différences significatives dans les préférences de timing du sommeil entre les individus en fonction de leur QI. Selon Kanazawa, les humains ancestraux étaient diurnes, et l’évolution vers des activités plus nocturnes est une «nouvelle préférence de l’évolution» qui se retrouve chez les individus plus intelligents et dénote un «niveau de complexité cognitive plus élevé».

Il découvre un autre facteur qui peut paraître plus étonnant : Le QI. Les jeunes avec un QI inférieur à 75 vont au lit vers 23h41 en moyenne, alors que cela passe à 00h29 pour ceux ayant un QI de plus 125. Il ne faut cependant pas se coucher tard s’il faut se lever tôt le lendemain matin. Peu importe votre intelligence, si vous ne dormez pas 7 – 8h, votre cerveau sera au ralenti.

Le site du Christian Science Monitor propose un quizz pour savoir à quelle catégorie, des oiseaux de nuits ou des alouettes du matin, vous appartenez. Pour rassurer ceux qui se sentent coupables de faire la grasse matinée, le site Wired avait quant à lui déjà listé en 2008 trois avantages de dormir tard : nous avons en général besoin de plus de sommeil que ce que nous pensons, les personnes qui sont «du soir» sont plus créatives (citant encore une étude de Marina Gampietro) et se réveiller trop tôt est plus stressant (l’hormone du stress, le cortisol, est en plus grande quantité dans le corps à 7 heures du matin).

