Insolite : Voici ce que vous obtenez lorsque vous prolongez les lignes de Nazca sur toute la planète

Comme si les lignes de Nazca n’étaient pas encore assez mystérieuses, il y a plus de 800 lignes droites, 300 figures géométriques et 70 dessins d’animaux et de plantes à Nazca. Si vous tracer les lignes de Nazca sur toute la planète, elles convergent toutes à un point spécifique.

Les lignes de Nazca, situées à Nazca au Pérou, ont saisi l’imagination des historiens, des chercheurs et des touristes depuis des décennies.

Les lignes (observables seulement depuis les airs) ont été repérées en 1927, lorsque les compagnies aériennes ont commencé à voler au-dessus du Pérou et les passagers ont signalé avoir vu des lignes étranges, des figures et des formes sur le sol.

Jusqu’à présent, les chercheurs ont catalogué 800 lignes droites, 300 figures géométriques et 70 conceptions animales et végétales, également appelées biomorphes. Personne ne peut dire avec certitude quel est leur sens, pourquoi ils ont été créés, qui les ont exactement créés, et pourquoi ils ne sont visibles que par les airs.

Considéré comme créée par l’ancienne culture de Nazca, la plus grande des figures découvertes sur Nazca s’étend sur une distance de 200 mètres. La culture de Nazca a prospéré dans la région aride du Pérou entre le 1er et le 8ème siècle.

L’ancienne culture de Nazca appartenait à une ancienne civilisation préhistorique qui réussissait des techniques d’ingénierie pour amener les eaux souterraines à la surface à des fins d’irrigation.

Le glyphe le plus long de Nazca mesure environ 14 kilomètres de long.

Les légendes de Nazca suggèrent que Viracocha, le dieu créateur Inca, a commandé les lignes de Nazca il y a des milliers d’années.

La vérité est que nous ne savons pas pourquoi elles ont été créées. Il existe de nombreuses théories expliquant les lignes de Nazca.

L’archéologue Johan Reinhard a théorisé en 1985 comment les lignes de Nazca étaient des figures massives utilisées dans les pratiques religieuses où les anciens adoraient les divinités associées à l’eau et aux cultures.

Certains tests effectués par des scientifiques de l’université de Dresde ont montré que la conductivité électrique était 8 000 fois plus forte sur les lignes de Nazca qu’à leur côté.

Avec une profondeur comprise entre 10 et 30 centimètres, les lignes de Nazca les plus célèbres sont le Hummingbird, le Condor, l’Astronaute et l’Araignée.

Et bien que de nombreuses questions et énigmes entourent les lignes de Nazca, certains se sont interrogés sur ce qui se passerait si on traçait toutes les lignes de Nazca sur le globe.

Un utilisateur de YouTube a fait exactement cela et les résultats sont étonnants.

Pourquoi ? Parce que si vous tracez les lignes (en utilisant Google Earth) sur le globe entier, ils convergent vers un point spécifique : Angkor Wat, un complexe de temple situé au Cambodge et l’un des plus grands monuments religieux de la planète mesurant 162,6 hectares.

Time : 1 mn 40 [Vostvfr]

Maintenant, alors que certains peuvent trouver cela extrêmement intéressant, Nazca s’élève de l’autre côté de la Terre avec Angkor Wat, la vérité est que le temple cambodgien est l’antipodal exact de Nazca.

Un point antipodal sur la surface d’une sphère est le point qui est diamétralement opposé à celui-ci, de telle sorte qu’une ligne tracée de l’un à l’autre traverse le centre de la sphère et forme un véritable diamètre. Comme il s’avère, les antipodes de n’importe quel endroit sur la Terre est le point de la surface de la Terre qui est diamétralement opposé à celui-ci.

Consultez antipodesmap.com pour des informations intéressantes.

