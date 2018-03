« Les pays européens ne sont pas libres, mais dans une alliance coercitive, l’OTAN » – Le colonel Alain Corvez

Time : 5 mn 19

Alain Corvez, ex-conseiller en relations internationales au ministère des Affaires étrangères

« Les pays européens ne sont pas libres, mais dans une alliance coercitive, l’OTAN »

Sur le plateau de RT France, Alain Corvez, ex-conseiller en relations internationales au ministère des Affaires étrangères, est revenu sur la volte-face de la France, en moins de 24 heures, dans l’affaire Skripal.

Alain Corvez, ancien conseiller du général commandant la Force des Nations unies déployée au Sud-Liban (FINUL) et ancien conseiller en relations internationales au ministère des Affaires étrangères, analyse la volte-face de la France, en moins de 24 heures dans l’affaire Skripal, comme la preuve de l’influence des Etats-Unis sur les Européens.

S’accrochant dans un premier temps à ce qui semble être désormais une conception obsolète de l’administration de la preuve, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux avait émis quelque réserve à s’aligner sur les accusations du Royaume-Uni à l’encontre de la Russie. « Nous ne faisons pas de la politique fiction sur des sujets aussi graves. », avait-il déclaré le 14 mars, disant, précisément, attendre des preuves de l’implication de la Russie dans l’empoisonnement de l’ex-agent double Sergueï Skripal sur le sol britannique. Le lendemain, le 15 mars, par un communiqué, l’Elysée rejoignait Londres dans ses accusations contre la Russie. « La France convient avec le Royaume-Uni qu’il n’y a pas d’autre explication plausible et réitère sa solidarité avec son allié. », avait ainsi déclaré Emmanuel Macron.

« Les pays occidentaux sont au service de la stratégie américaine. »

Aussi, selon Alain Corvez, ce virage à 180 degrés est le signe d’une soumission, au-delà de Bruxelles, des Européens aux Etats-Unis. « Les pays occidentaux sont au service de la stratégie américaine. Et lorsqu’un pays essaie de s’émanciper de cette sujétion américaine, il est rapidement rappelé à l’ordre. », juge le spécialiste.

« Les pays européens ne sont pas libres, ils sont dans une alliance très coercitive qui est l’Alliance atlantique [OTAN].», argumente-t-il, estimant que « l’Union européenne n’était qu’une fabrication des Etats-Unis, initialement contre l’URSS et désormais contre la Russie. »

« [L’affaire Skripal] est la démonstration que l’Alliance atlantique est une alliance dirigée par les Etats-Unis et qu’on s’attaque à la Russie quand il faut s’y attaquer. », ajoute-il.

« Pourquoi la Grande-Bretagne refuse-t-elle une enquête ? », s’interroge encore Alain Corvez, avant de répondre, rappelant qu’aucune preuve d’une responsabilité russe n’avait jusqu’à présent été dévoilée : « Tout simplement parce que ceci est un montage depuis le début. ». « N’importe qui peut [fabriquer du Novitchok] à partir de [produits] chimiques qu’on trouve un peu partout. », souligne-t-il encore.

Emboîtant à son tour le pas de Londres, l’OTAN a annoncé ce 27 mars l’expulsion de sept diplomates russes. La veille, une vingtaine d’Etats occidentaux dont les Etats-Unis et la France décidaient de façon synchrone de déclarer personæ non gratæ dans leur pays plus d’une centaine de membres du corps diplomatique russe.

