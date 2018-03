Résumé SOTT – Février 2018 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 28 mn 25 [Vostvfr]

Février 2018

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Alors que le minimum solaire continu, les températures sous le point de gel et les chutes de neige battaient encore des records en février. Le Canada et les États-Unis ont connu une autre tempête arctique causée par le «vortex polaire», qui a fait chuter la température au Canada à -62 ° C et recouvert une grande partie du nord, du centre et de l’est des États-Unis avec de fortes chutes de neige. Les rafales de froid sont également descendues sur l’Europe et dans certaines régions d’Asie. Cette vague de grand froid sibérien a apporté une neige abondante dans une grande partie de l’Europe avec certaines zones géographiques plus froides qu’en Arctique !

La Chine a été frappée par de fortes chutes de neige, perturbant le transport et les vols, tandis que le Japon a connu l’un de ses pires hivers depuis des décennies. La neige a également recouvert des endroits inhabituels comme les Emirats arabes unis et le Maroc.

De fortes pluies ont provoqué des inondations destructrices en Indonésie, en Nouvelle-Zélande, à Chypre et des coulées de boue meurtrières en Amérique du Sud, tandis que 70 rivières ont débordé des Grands Lacs au Texas. La grêle battait des records en Argentine, tandis que la Californie et l’Arabie Saoudite étaient sous une pluie de grêle qui causa des dégâts et perturba le trafic pendant des heures.

La ceinture de feu du Pacifique voit son activité s’accroitre, les volcans et les volcans de boue qui dormaient depuis des décennies se réveillent avec virulence, déclenchant des évacuations et perturbant les vols de milliers de voyageurs. Taiwan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Mexique ont également été ébranlés ce mois-ci par d’importants séismes à l’approche de l’activité maximum des rayons cosmiques.

Les marées crustales sont de plus en plus fréquentes dans le monde, tandis que les décès massifs de poissons et les échouages ​​continuent de déconcerter les scientifiques.

Les météores ont de nouveau fait leur show, alors que des «booms» sonores inexpliqués ont augmenté dans le monde entier.