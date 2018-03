Mexique : Guillaume Néry plonge en apnée dans les abysses du Yucatán

Time : 4 mn 17

Immense champion français, l’apnéiste Guillaume Néry plongera ce dimanche dans les mystérieux cénotes mexicains pour National Geographic.

Apnéiste de renommée internationale, quadruple champion du monde, le Français Guillaume Néry tutoie les abysses du Yucatán pour la chaîne National Geographic. Ces images exceptionnelles, issues de la série One Strange Rock, seront diffusées à partir du dimanche 25 mars.

Si vous ne connaissez pas Guillaume Néry, sachez qu’il est l’un des plus grands champions de plongée en poids constant de sa génération. Depuis près de 15 ans, le sportif de 37 ans collectionne les records.

Pour la nouvelle série One Strange Rock, réalisée par Darren Aronofsky et présentée par Will Smith pour la chaîne National Geographic, Guillaume Néry s’engouffre dans les mystérieux cénotes du Yucatán, au Mexique.

Une fascinante plongée en apnée entre eau douce et eau salée en provenance des nombreux passages souterrains séparant la terre de la mer.

Time : 2 mn 19

« Ce lieu magique a été créé avec une violence incroyable, et le résultat est si calme… C’est un paradoxe. »

Guillaume Néry ajoute :

« J’ai eu la chance de plonger dans ce que je considère être le plus bel endroit du monde. »

À en croire ces images sensationnelles, nul doute qu’il s’agisse d’une des plus incroyables et des plus envoûtantes merveilles de la nature.

Toutes les images de cette plongée dans les cénotes du Yucatán sont à découvrir dès le dimanche 25 mars sur la chaîne National Geographic.

Time : 12 mn 58

