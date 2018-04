Time : 1 mn 34

Gengis Khan a 16 millions de descendants

Vous pourriez être l’un d’entre eux

Le légendaire leader Genghis Khan (1162-1227) est aujourd’hui célèbre pour avoir établi le plus grand empire de l’histoire. C’était un tueur impitoyable, mais aussi un brillant innovateur militaire qui pratiquait la politique de “capitulation ou de mort”.

Genghis Khan a massacré des millions de personnes en Asie et en Europe de l’Est. Cependant, il pratiquait également la tolérance religieuse et raciale, et son empire mongol valorisait le leadership des femmes.

Genghis Khan s’est marié à l’âge de 16 ans, mais a eu de nombreuses épouses au cours de sa vie et naturellement beaucoup d’enfants.

Lui et ses fils ont vaincu des peuples de l’Adriatique au Pacifique, atteignant l’Autriche moderne, la Finlande, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, le Vietnam, la Birmanie, le Japon et l’Indonésie. À leur apogée, les Mongols contrôlaient une superficie d’environ la taille de l’Afrique.

Les développements modernes dans les tests ADN ont révélé qu’un grand nombre de personnes peuvent en fait être directement liées au roi guerrier mongol Genghis Khan.

Une étude génétique historique de 2003 a révélé que près de 8 % des hommes vivant dans l’ancien empire mongol portent des chromosomes Y identiques. Ce 8 % représente 0,5 % de la population masculine mondiale, ce qui se traduit par un nombre stupéfiant de 16 millions de descendants vivants aujourd’hui.

Les scientifiques ont tracé cette lignée il y a un millier d’années, et les circonstances très particulières requises pour une si vaste dissémination d’ADN pointent vers un seul homme ; un certain Genghis Khan.

« Nous avons identifié une lignée chromosomique Y avec plusieurs caractéristiques inhabituelles. Elle a été trouvée dans 16 populations à travers une grande région de l’Asie, du Pacifique à la mer Caspienne, et était présent à haute fréquence : ~ 8% des hommes de cette région le transportent, et il représente donc ~ 0,5% du total mondial. »

Le schéma de variation au sein de la lignée suggère qu’elle est originaire de Mongolie il y a environ un millier d’années. Une telle propagation rapide ne peut pas avoir été le fruit du hasard ; elle doit être le résultat d’une sélection.

« La lignée est portée par des descendants masculins de Genghis Khan, et nous proposons donc qu’elle se soit propagée par une nouvelle forme de sélection sociale résultant de leur comportement », affirment les chercheurs de l’American Society of Human Genetics.

Il ne faut pas oublier que Genghis Khan et ses fils étaient connus pour leur brutalité et leurs viols. Le nombre de descendants dont ses propres fils se vantaient était stupéfiant. Son fils aîné avait 40 fils et de nombreuses filles. Un de ses petits-fils avait 22 fils légitimes. Si nous ajoutons à cela, ses autres fils et leurs enfants, nous avons une bonne idée de la façon dont il est vraiment possible que tant de gens soient des descendants de Genghis Khan.

Bien que cette théorie soit impossible à établir sans un échantillon de l’ADN de Khan et que nous n’ayons pas accès à son corps, il semble probable que ces chromosomes identiques soient liés d’une certaine manière à Genghis Khan.

Genghis Khan est mort le 18 août 1227, lors du siège de Ningxia. La cause de sa mort reste inconnue et a été attribuée au fait qu’il a été tué au combat, à la maladie ou encore qu’il est tombé d’un cheval.

Son dernier lieu de repos reste inconnu. On soupçonne que la tombe de Gengis Khan est cachée dans les montagnes de Khentii. Il est prétendument protégé parce que les gens craignent qu’il soit maudit, mais ce ne sont que des rumeurs et les preuves solides manquent.

