Construites pour durer

Les routes de la Rome antique

Les Romains étaient reconnus comme étant de grands ingénieurs, ce qui est évident dans les nombreuses structures qu’ils ont laissées derrière eux. Un type particulier de construction pour lequel les Romains étaient célèbres était leurs routes. Ce sont ces routes, que les Romains appelaient viae, qui leur permettaient de construire et d’entretenir leur empire. Comment ont-ils créé cette infrastructure qui a mieux résisté au passage du temps que la plupart de ses homologues modernes ?

Des routes de toutes sortes

Il a été calculé que le réseau de routes romaines couvrait une distance de plus de 400 000 km, dont plus de 120 000 km de routes publiques. S’étendant à travers le vaste Empire romain, de la Grande-Bretagne au nord au Maroc au sud, et du Portugal à l’ouest à l’Irak à l’est, ils permettaient aux personnes et aux marchandises de voyager rapidement d’une partie de l’empire à l’autre.

Les Romains classaient leurs routes en plusieurs types. Les plus importantes étaient les viae publicae (routes publiques), suivies par les viae militares (routes militaires), puis les actus (routes locales), et enfin les privatae (routes privées). Les premiers étaient les plus larges et atteignaient jusqu’à 12 mètres de largeur. Les routes militaires étaient entretenues par l’armée et les routes privées étaient construites par des propriétaires fonciers individuels.

Construire des routes durables

Il n’y avait pas une technique romaine » universelle » pour la construction de routes. Leur construction variait en fonction du terrain et des matériaux de construction locaux disponibles. Par exemple, différentes solutions étaient nécessaires pour construire des routes au-dessus des zones marécageuses et des terrains escarpés. Néanmoins, il y a certaines règles communes qui ont été suivies.

Les routes romaines se composaient de trois couches – une couche de fondation sur le fond, une couche intermédiaire et une couche de surface sur le dessus. La couche de fondation était souvent constituée de pierres ou de terre. Les autres matériaux utilisés pour former cette couche comprenaient du gravier brut, des briques concassées, de l’argile et même des piles de bois lorsque les routes étaient construites au-dessus de zones marécageuses. La couche suivante serait composée de matériaux plus mous comme le sable ou le gravier fin. Cette couche peut avoir été formée par plusieurs couches successives.

Enfin, la surface était faite de gravier, qui était parfois mélangé à de la chaux. Pour les zones plus proéminentes, comme celles situées à proximité des villes, les routes ont été rendues plus impressionnantes par la construction de la couche de surface à l’aide de blocs de pierre (qui dépend du matériau local disponible, et qui peut être constitué de tuf volcanique, de calcaire, de basalte, de basalte, etc. Le centre de la route est incliné sur les côtés pour permettre à l’eau de s’écouler en surface dans les fossés de drainage. Ces fossés ont également servi à délimiter la route dans les zones où les ennemis pouvaient utiliser le terrain environnant pour des embuscades.

Deux exemples de routes romaines anciennes.

En haut en Libye, en bas en Espagne

Des voies d’accès au commerce et aux échanges culturels

Les routes ont joué un rôle crucial dans l’Empire romain. Pour commencer, les routes permettaient aux personnes et aux marchandises de se déplacer rapidement à travers l’empire. Par exemple, en 9 av. J.-C., en utilisant ces routes, le futur empereur Tibère a pu parcourir près de 350 km en 24 heures pour être aux côtés de son frère mourant, Drususus. Cela signifiait aussi que les troupes romaines pouvaient être déployées rapidement dans diverses parties de l’empire en cas d’urgence, c’est-à-dire en cas de révoltes internes ou de menaces externes. En plus de permettre à l’armée romaine de surpasser leurs ennemis, l’existence de ces routes a également réduit le besoin de grandes et coûteuses garnisons dans tout l’empire.

En plus de servir à des fins militaires, les routes construites par les Romains ont également permis des échanges commerciaux et culturels. La via Traiana Nova (connue auparavant sous le nom de via Regia), par exemple, a été construite sur une ancienne route commerciale qui reliait l’Egypte et la Syrie, et elle a continué à servir cet objectif pendant la période romaine. L’un des facteurs qui ont permis à ces routes de faciliter le commerce est le fait qu’elles étaient patrouillées par l’armée romaine, ce qui signifiait que les marchands étaient protégés des bandits et des brigands.

Une autre fonction des routes dans le monde romain est peut-être idéologique. Ces routes peuvent être interprétées comme une marque laissée par les Romains dans le paysage, signifiant leur conquête du terrain et de la population locale.

L’empire romain à l’époque d’Hadrien (règne de 117 à 138), montrant le réseau des principales voies romaines

« Omnibus viis Romam pervenitur. »

« Tous les chemins mènent à Rome. »

