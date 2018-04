Time : 20 s

Time : 1 mn 05

Chine

Dans une ville surpeuplée, un train passe en plein milieu d’un immeuble résidentiel de 19 étages

Chongqing est une ville coincée entre trois chaînes de montagnes, près de la région du Sichuan, dans le Sud-Ouest de la Chine, en plein milieu des terres. C’est aussi une des villes les plus peuplées de Chine. Sa démographie rend les transports absolument vitaux, mais sa topographie complique énormément les passages des trains. C’est pourquoi la ville a fait passer, il y a treize ans de cela, un rail au beau milieu d’un immeuble résidentiel.

Ayant le choix entre détruire le bâtiment dans son intégralité, et creuser un tunnel qui prendrait deux étages, pour faire passer le rail, la municipalité avait choisi, en 2004, la deuxième solution. Finalement, après treize ans, les experts sont convaincus que c’était la bonne solution pour désengorger le trafic, sans devoir pour autant supprimer tout un immeuble résidentiel.

En ce qui concerne le désagrément, on imagine de suite les métros bruyants, le bruit du double rail ; mais ici, c’est un monorail, relativement silencieux. De plus, il est évident que les murs de la station, dans l’immeuble, ont subi un traitement d’insonorisation pour, justement, limiter le plus possible la gêne sonore pour les habitants de l’immeuble. Ceux-ci comparent le bruit du train à celui d’une machine à laver.

De même, on pourrait penser que le fait d’avoir un train qui passe au beau milieu d’un immeuble fait baisser sa valeur, c’est pourtant l’inverse qui s’est produit : en effet, dans une ville immense et surpeuplée, le fait d’avoir le transport presque chez soi, est un avantage indéniable pour les habitants.

Time : 4 mn 11

Source :

http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/ce-metro-chinois-passe-en-plein-milieu-d-un-immeuble-58d137edcd705cd98e148e73

http://www.odditycentral.com/architecture/crowded-chinese-city-has-train-passing-straight-through-19-floor-residential-building.html

https://lesavoirperdudesanciens.com/2018/04/chine-dans-une-ville-surpeuplee-un-train-passe-en-plein-milieu-dun-immeuble-de-19-etages/

http://fr.ubergizmo.com/2017/03/25/chine-train-passe-immeuble.html?inf_by=5ac7ceac671db821198b4d53