Casques blancs et Terroristes : Qui sont les Casques blancs ?

Âmes sensibles et mineurs s’abstenir

Qui sont les Casques blancs ?

Pénélope Stafyla, militante du gouvernement Assad, a publié une série de photos montrant un studio de cinéma des Casques blancs. C’est dans ces studios qu’ils fabriquent les « preuves des crimes de guerre du régime Assad » dans la Ghouta orientale, près de la capitale syrienne Damas.

[NdT : Comme il fallait s’y attendre, le compte Facebook de Pénélope a été aussitôt supprimé, mais les photographies ont été dupliquées sur d’autres sites Internet.]

Au milieu des rumeurs qui courent à propos d’une nouvelle « attaque chimique du régime Assad » dans la Ghouta orientale, ces photos présentent un intérêt tout particulier. Cette histoire d’attaque chimique survient au moment où les forces gouvernementales prennent largement l’avantage sur les groupes terroristes de la région. Plus de 30 personnes auraient été amochées.

L’Agence turque Anadolu a signalé cette affaire d’attaque chimique douteuse, en citant un rapport des Casques blancs :

« Au moins 30 personnes ont été traitées pour des difficultés respiratoires après une attaque au chlore à la Ghouta orientale, dans la banlieue de Damas », a rapporté mardi une agence de défense civile syrienne.

« Plusieurs enfants et femmes figuraient parmi les victimes de l’attaque, qui s’est passée lundi dans la ville de Hamuriye. », ont indiqué les Casques blancs dans un communiqué.

« L’organisme de défense civile a déclaré qu’il y avait deux de ses secouristes parmi les victimes. »

Mark Taliano, auteur du livre Voices from Syria, allie des années de recherche et des observations sur le terrain pour présenter une analyse éclairée et bien documentée qui réfute les mensonges sur la Syrie des médias grand public.

Traduction Petrus Lombard

Note :

Les images présentées dans cet article sont issues du film ‘Revolution Man’ mais n’enlèvent en rien aux ingérences insidieuses des Casques blancs.

Rappelons-nous qu’ils sont financés par les États-Unis et le Royaume-Uni et qu’ils ont aidé les terroristes à couper l’eau à plus 5 millions de Syriens en décembre 2016.