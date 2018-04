Bal Illuminati : La soirée des Rothschild en 1972, vraiment glauque

La baronne Marie-Hélène de Rothschild et Guy de Rothschild

Le 12 Décembre 1972, La baronne Marie-Hélène de Rothschild, membre de la plus puissante famille élitiste au monde, a tenu un bal surréaliste au Château de Ferrières, une des résidences de la famille.

Tandis que ces évènements sont généralement extrêmement discrets, les photographies de ce bal particulier ont fait surface sur internet.

Si vous avez vu le film Eyes Wide Shut, ce que vous allez voir pourrait vous sembler familier. En partie, le film raconte l’histoire d’un homme du nom de Bill Harford qui découvre une société secrète d’élite et le type de comportements qu’ils affichent lors de leurs “soirées“.

Derrière l’amusement et les jeux, ces images révèlent l’idéologie sous-jacente et l’état d’esprit de l’élite occulte.

Eyes Wide Shut

Beaucoup croient que Kubrick essayait d’avertir le monde sur l’élite occulte et ses manières dépravées avec le film Eyes Wide Shut car il aurait eu accès à cette connaissance compte tenu de sa stature en tant que réalisateur à l’époque. Pourquoi le titre Eyes Wide Shut ? Eh bien, notre civilisation dans son ensemble a toujours les yeux grands fermés, et il est dit que Kubrick essayait de révéler ces informations à l’humanité, il est mort deux semaines après la sortie du film.

Beaucoup pensent que le film Eyes Wide Shut est incomplet et qu’il ne représente pas entièrement le film que Kubrick aurait voulu sortir s’il avait été encore vivant pour le montage final. Si Kubrick avait pu faire son travail de A à Z, le film aurait pu raconter une histoire un peu différente.

Selon Eagle Scout et le célèbre cinéaste David Lynch : « J’adore vraiment Eyes Wide Shut. Je me demande si Stanley Kubrick l’a vraiment fini comme il le voulait avant de mourir. »

Certains pensent que c’était une conspiration en soi car Kubrick est mort avant même de pouvoir sortir le film correctement. Que peut-être “quelqu’un” aurait voulu que les choses soient laissées de côté ou ne soient pas entièrement dites. Rien n’est confirmé, mais ce n’est pas surprenant quand on considère qui sont les élites et ce qu’elles ont déjà fait auparavant.

Regardez cette scène ci-dessous si vous avez vu Eyes Wide Shut. N’oubliez pas de visionner le film si ce n’est pas le cas.

Time : 4 mn 31 [Vostvfr]

La soirée des Rothschild

Baphomet vous souhaite la bienvenue

Le “Bal surréaliste” a été organisé par Marie-Hélène de Rothschild au Château de Ferrières le 12 décembre 1972. De nombreux riches, puissants et influents du monde entier y ont participé, dont la famille Rothschild, Audrey Hepburn, Salvador Dali et bien d’autres. La top-modèle Marisa Berenson, vedette de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, a assisté à l’événement et il a été dit que sa présence présageait le dernier film de Kubrick, Eyes Wide Shut.

Il y a eu un certain nombre de photos prises au cours de l’étrange bal curieusement thématisé, certains ont vanté l’incroyable créativité tandis que d’autres ont posé des questions sur l’effroi et la relation évidente à Eyes Wide Shut. En fait, cela ressemblait presque exactement au type d’événement présenté dans le film.

Cette fête semble être un mélange d’Eyes Wide Shut mixé avec une vidéo pop de style Lady Gaga. Ces images révèlent le symbolisme et l’idéologie sous-jacents de l’élite occulte.

Jetez un coup d’œil aux images ci-dessous pendant la soirée des Rothschild de 1972 et notez le symbolisme étrange. Peut-être l’un des plus effrayants… l’hôte portant une tête d’animal à cornes.

L’invitation est écrite à l’envers. Elle demande qu’un miroir soit utilisé pour la lire. L’inversion est très importante dans l’état d’esprit satanique

Le Château de Ferrières était illuminé en rouge pour donner l’impression qu’il était en feu. Des scènes du film à propos de Satan, « la 9ème porte », de Roman Polanski étaient là-bas aussi. Dans « Eyes Wide Shut », le rituel occulte a lieu dans une autre résidence des Rothschild, à Mentmore Towers au Royaume-Uni

Bienvenue… L’hôte de la soirée, la baronne Marie-Hélène de Rothschild est vêtu d’une tête cornue géante.

Comme c’est approprié. A ses côtés, Guy de Rothschild

Le symbolisme du sacrifice humain… nu bien sûr

Sur la table du restaurant, des poupées démembrées et des crânes fêlés. Cette imagerie est également répandue dans d’innombrables vidéo-clips de musique. Tout est lié avec la culture MK de l’élite occulte

Un invité portant un masque aux multiples facettes.

Un masque similaire a été trouvé dans Eyes Wide Shut

(le film a-t-il été inspiré par le bal des Rothschild ?)

Salvador Dali devant la représentation célèbre de Mae West

La baronne déguisée en Baphomet

CITATION

« Le monde est gouverné par des personnages qui sont très différents de ce que s’imaginent ceux qui ne sont pas dans les coulisses. »

Benjamin Disraeli, Coningby, or the new generation, Londres, 1844

« Derrière le gouvernement visible, il y a un gouvernement invisible sur le trône qui ne doit aucune loyauté au peuple et qui ne reconnaît aucune responsabilité. »

Théodore Roosevelt, 1912, pendant ses discours de campagne

« Le monde se divise en trois catégories de gens: un très petit nombre qui fait se produire les évènements, un groupe un peu plus important qui veille à leur exécution et les regarde s’accomplir, et enfin une vaste majorité qui ne sait jamais ce qui s’est produit en réalité. »

Nicholas Murray Butler (1862-1947), Président de la Pilgrim Society, membre de la Carnegie et du Council on Foreign Relations

« Personne n’entrera dans le Nouvel Ordre Mondial à moins qu’il ou elle ne fasse le serment de vénérer Satan. Personne ne fera partie du Nouvel Age sans recevoir une initiation Luciférienne. »

David Spangler, directeur de l’Initiative Planétaire, un projet des Nations Unies

Château de Ferrières

