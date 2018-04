Résumé SOTT – Mars 2018 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 32 mn 19 [Vostvfr]

Mars 2018

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Quatre Nor’easters (tempête au développement explosif, connue en Amérique du Nord) ont frappé la côte est des États-Unis et du Canada en mars, amenant des conditions arctiques et des mètres de neige, laissant des millions de personnes sans lumière ni services de base, perturbant le trafic et détruisant les récoltes. Fait intéressant, le quatrième Nor’easter est arrivé quelques heures après l’équinoxe de printemps.

Des tempêtes au Texas et en Alabama ont provoqué un record de grêle qui a provoqué une destruction généralisée dans de nombreux comtés, tandis que la Californie subissait l’une de ses pires inondations depuis des décennies et enregistrait des chutes de neige dans l’Ouest.

De l’autre côté de l’Atlantique, le Royaume-Uni a continué à subir les ravages de la « Bête de l’Est » qui a uni ses forces à celles de la tempête Emma, ​​des températures en chute libre et des records de chutes de neige.

Le reste de l’Europe a également eu sa part de froid inhabituellement extrême, avec de rares chutes de neige en Italie, en Espagne, au Portugal et en Roumanie. Pendant ce temps, les canaux gelés à Amsterdam ont étonné les habitants.

L’Arabie Saoudite a été battue une fois de plus en mars par des chutes de neige autrefois rares, de la grêle, des inondations et maintenant une fissure géante dans la terre. On dirait que la croûte terrestre s’ouvre…

Le Kenya a souffert de l’une de ses plus fortes saisons des pluies, avec des inondations record, des glissements de terrain et une fissure de 3 km dans la terre qui a perturbé la circulation et dérouté les témoins. Pendant ce temps, l’Algérie était couverte par une rare chute de neige qui a endommagé les récoltes et perturbé la vie de centaines de personnes.

L’Australie a continué à souffrir des fortes pluies, de la grêle et des inondations en mars, et le cyclone tropical Marcus a détruit Darwin, laissant des dégâts considérables.

De fortes pluies, des inondations record et des glissements de terrain ont frappé l’Amérique du Sud en mars, touchant des milliers de personnes. Pendant ce temps, des vagues géantes ont frappé les côtes du Venezuela et de Porto Rico.

Et bien sûr, les observations de météores continuent d’augmenter, alors que les explosions aériennes deviennent de plus en plus fréquentes.

Nous avons également eu une part d’animaux enragés, de baleines échouées et de dauphins, de mortalités massives d’animaux et d’oiseaux déplacés. Le règne animal nous dit aussi que quelque chose ne va pas. Les nouvelles récentes selon lesquelles les courants océaniques de notre planète subissent un changement dramatique ne font qu’ajouter aux perspectives mondiales plutôt glaciales.

SOTT Earth Changes Summary – March 2018: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs

Four Nor’easters hit the East coast of the US and Canada this March, bringing arctic conditions and meters of snow, leaving millions without light and basic services, disrupting traffic and destroying crops. Interestingly enough, the fourth Nor’easter arrived just hours after the spring equinox.

Storms in Texas and Alabama brought record size hail that caused widespread destruction over many counties, meanwhile California suffered one of its worst floods in decades, and record snowfall in the West.

On the other side of the Atlantic, the UK continued to suffer the ravages of the ‘Beast from the East’ that joined forces with Storm Emma, plummeting temperatures and breaking snowfall records.

The rest of Europe also had its share of unseasonably extreme cold, with rare snowfalls in Italy, Spain, Portugal and Romania. Meanwhile, frozen canals in Amsterdam amazed locals.

Saudi Arabia was been battered once and again in March by formerly rare snowfall, hail, floods and now a giant crack in the earth. It looks like the earth’s crust is opening up…

Kenya suffered one of their heaviest rainy seasons, with record floods, landslides and a 3 km crack in the earth that disrupted traffic and baffled witnesses. Meanwhile Algeria was blanketed by a rare snowfall that damaged crops and disrupted the lives of hundreds of people.

Australia continued to suffer the strength of heavy rains, hail and floods during March, and tropical cyclone Marcus smashed Darwin, leaving widespread destruction.

Heavy rain, record floods and landslides hit South America this March, affecting thousands. Meanwhile, giant waves battered the coasts of Venezuela and Puerto Rico.

And of course, meteor fireballs sightings continue to increase, while overhead explosions also becoming more and more common.

We also had a share of enraged animals, stranded whales and dolphins, mass animal deaths, and out of place birds. The animal kingdom is also telling us that something is not quite right on the BBM. Recent news that our planet’s ocean currents are undergoing dramatic change just adds to the rather frigid global outlook.