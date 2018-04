Frappes françaises en Syrie : Une facture de 16 millions d’euros de missiles dernier cri

FACTURE – Pour frapper plusieurs sites en Syrie dans la nuit de vendredi à samedi, l’armée française a utilisé 6 navires, 17 avions et 12 missiles de croisière. Ces missiles, dont 3 tirés depuis un navire – une première pour la France – auront coûté un peu plus de 16 millions d’euros.

Sur les 105 missiles tirés sur des installations syriennes par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, 12 l’ont été par les forces tricolores. Dans le détail, 9 missiles Scalp, d’une portée de 250 km, ont été tirés par les 9 avions Rafale engagés et 3 missiles de croisière navals MdCN, d’une portée de 1.000 km et « d’une précision de l’ordre du métrique », ont été tirés par la frégate multimissions Aquitaine, déployée en Méditerranée orientale.

Cet armement de pointe a un coût : un peu plus de 16 millions d’euros pour les 12 missiles tirés par la France. En effet, les 9 missiles Scalp ont un coût unitaire de 850.000 euros, selon plusieurs médias, et les missiles MdCN coûtent 2,86 millions par unité, selon le projet de loi de finances 2015. Soit un total de 16,23 millions d’euros, sans compter les autres coûts de l’opération, notamment la mobilisation des avions de chasse et des navires.

Leur portée de 400 km, leur puissance et leur capacité à transpercer des bâtiments blindés ou des bunkers expliquent le coût de ces missiles proche du million d’euro. La France en a commandé 500 en 1998, mais 3.000 unités ont été vendues dans le monde (Royaume-Uni, Italie, Grèce, Arabie saoudite, Maroc).

Seuls la France, le Royaume-Uni et les États-Unis disposent de missiles de croisière navals

Les missiles tirés depuis le navire français, sont également fabriqués par MBDA. Dérivés des missiles Scalp, ces missiles de croisière navals « MdCN » ont été conçus pour être lancés depuis des frégates ou des sous-marins et n’avaient jamais été utilisés avant les frappes françaises en Syrie. Côté américain, c’est le célèbre « Tomahawk« , déjà utilisé lors des frappes américaines en Syrie de 2017, qui remplit ce rôle.

Avec une portée de 1.000 kilomètres, ces missiles mer-sol permettent donc de se passer d’avion pour bombarder des cibles ennemies. Seuls la France, le Royaume-Uni et les États-Unis possèdent cette capacité.

Time : 38 s

Time : 13 mn 44

Total des frappes françaises en Syrie

16 millions d’euros de missiles sans compter les autres coûts de l’opération

Coût d’un missile de croisière naval MdCN : 2,86 millions d’euros

Pas d’argent pour les cheminots, ni pour les hôpitaux et le personnel médical, ni pour les professeurs et écoles, diminution drastique des aides sociales, etc… ; mais pour une guerre totalement illégale, si !

Missile de croisière naval MdCN

Source :

http://www.opex360.com/2018/04/14/video-bapteme-feu-missile-de-croisiere-naval-syrie/

http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/syrie-ce-missile-qui-change-la-donne-pour-l-armee-francaise-1416764.html

https://www.lci.fr/international/video-frappes-francaises-en-syrie-16-millions-d-euros-de-missiles-tires-2084553.html

https://www.huffingtonpost.fr/2018/04/14/frappes-en-syrie-la-france-a-tire-pour-la-premiere-fois-des-missiles-de-croisiere-navals-a-2-86-millions-deuros-piece_a_23411196/?utm_hp_ref=fr-homepage