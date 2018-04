Les émotions que nous ressentons peuvent façonner ce que nous voyons

Notre état émotionnel à un moment donné peut influencer ce que nous voyons, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont constaté que les participants considèrent qu’un visage neutre est plus souriant lorsqu’il est associé à une image positive “invisible”.

« Nous ne détectons pas passivement l’information dans le monde pour y réagir ensuite ; nous construisons des perceptions du monde en tant qu’architectes de notre propre expérience. Nos sentiments affectifs sont un déterminant critique de l’expérience que nous créons. », explique la psychologue Erika Siegel de l’Université de Californie à San Francisco et ses co-auteurs.

« C’est-à-dire que nous ne connaissons pas le monde uniquement par nos sens externes ; nous voyons le monde différemment lorsque nous nous sentons de bonne ou mauvaise humeur. »

Dans des études antérieures, Siegel et ses collègues ont constaté que le fait d’influencer les états émotionnels des gens en dehors de la conscience consciente a modifié leurs premières impressions des visages neutres, rendant les visages plus ou moins sympathiques, dignes de confiance et fiables. Dans cette recherche, ils voulaient voir si le fait de changer l’état émotionnel des gens à l’extérieur de la conscience pourrait réellement changer la façon dont ils voient les visages neutres.

À l’aide d’une technique élaborée par l’équipe, les chercheurs ont été en mesure de présenter des stimuli aux participants sans qu’ils le sachent. Dans une expérience, 43 participants observaient une série d’images clignotantes, qui alternaient entre une image pixélisée et un visage neutre, présentés à leur œil dominant. En même temps, une image peu contrastée d’un visage souriant, renfrogné ou neutre a été présentée à leur œil non dominant ; typiquement, cette image sera supprimée par le stimulus présenté à l’œil dominant et les participants ne l’expérimenteront pas consciemment.

À la fin de chaque essai, un ensemble de cinq visages est apparu et les participants ont choisi celui qui correspondait le mieux au visage qu’ils ont vu pendant l’essai.

Le visage qui a été présenté à l’œil dominant des participants a toujours été neutre. Mais ils avaient tendance à choisir des visages plus souriants comme étant les meilleurs si l’image présentée à l’extérieur de leur conscience montrait une personne qui souriait par opposition à une personne neutre ou grincheuse.

Dans une deuxième expérience, les chercheurs ont inclus une mesure objective de la conscience, demandant aux participants de deviner l’orientation du visage supprimé. Ceux qui ont deviné correctement l’orientation à des niveaux plus élevés que le simple hasard n’ont pas été inclus dans les analyses ultérieures. Encore une fois, les résultats ont indiqué que des visages positifs invisibles ont changé la perception des participants à l’égard du visage neutre visible.

Étant donné que les études montrent souvent que les stimuli négatifs ont une plus grande influence sur le comportement et la prise de décision, l’effet robuste des visages positifs dans cette recherche est intriguant et un domaine intéressant pour l’exploration future, notent les chercheurs.

Siegel et ses collègues ajoutent que leurs conclusions pourraient avoir de vastes répercussions dans le monde réel qui vont des interactions sociales quotidiennes à des situations ayant des conséquences plus graves, comme lorsque les juges ou les membres du jury doivent évaluer si un défendeur a des remords.

En fin de compte, ces expériences fournissent une preuve supplémentaire que ce que nous voyons n’est pas un reflet direct du monde, mais une représentation mentale du monde qui est infusée par nos expériences émotionnelles.

Une histoire raconte :

Quand la flotte de Christophe Colomb arriva aux Caraïbes, les indiens d’Amérique ne pouvaient voir les bateaux car leur cerveau (n’ayant jamais enregistré une telle image de la réalité) ignorait l’existence de telles caravelles.

Cependant, un chaman remarqua que des ondes anormales se formaient dans la mer. Il observa très longuement l’horizon et finalement les aperçut.

Les autres, le croyant et surtout lui faisant confiance, réussirent finalement à voir les caravelles.

