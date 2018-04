Royaume-Uni : Un avion fantôme silencieux au-dessus de Ripley, a obscurci le ciel

Des témoins indépendants rapportent la présence d’un avion fantôme silencieux au-dessus de Ripley, au Royaume-Uni, qui a « obscurci le ciel ».

Des rapports distincts d’un mystérieux avion fantôme ont émergé à Derbyshire où des témoins ont vu une forme sombre et silencieuse ‘traverser le ciel.‘

Les spectateurs ont déclaré avoir vu une forme sombre dans le ciel vers 18h45 lundi soir à différents endroits dans le comté.

∗ Mark O’Brien croit qu’il a vu un avion volant à basse altitude passer au-dessus de lui après avoir récupéré sa fille à son cours de natation à Ripley

Il a dit : « C’était si bas qu’il ne devait être que à deux ou trois maisons de haut. J’ai cru qu’il allait s’écraser à un moment donné, mais il était grand et très silencieux. Je me souviens qu’il a volé au-dessus de moi et que mon cœur s’est arrêté une seconde. Il ressemblait à un vieil avion de la Seconde Guerre mondiale, mais comme il était sombre, je n’arrivais pas bien à comprendre. J’ai paniqué parce que je pensais qu’il descendait sur les habitations près d’Ashford Rise qui est près de ma maison. Il n’y avait ni bruit ni fumée. Il s’est envolé et a disparu entre des arbres avoisinants. »

« Je suis venu au travail aujourd’hui et j’ai raconté à mes collègues ce qui s’était passé, pensant qu’ils s’attendraient à ce que je sois devenu fou. Mais l’un d’eux a dit qu’ils avaient vu l’avion voler autour de Heage. C’est vraiment bizarre, mais je sais que beaucoup de gens en ont vu avant. »

∗ Lyndsey Taylor, de Barnsley, prétend avoir vu deux avions fantômes en même temps que M. O’Brien, mais cette fois près du village de Hope, dans le Derbyshire Peak District

Elle a dit : « Tout ça était vraiment bizarre, nous roulions vers Bamcroft quand la radio a soudainement perdu tout signal et le ciel est devenu très sombre. »

« Tout d’un coup, cet énorme vieil avion a volé au-dessus de nos têtes, complètement silencieux et se dirigeait vers le sol. Mon partenaire et ma fille ont vu la même chose. On pensait qu’il allait s’écraser, mais il a disparu. Quelques secondes plus tard, nous avons vu ce qui ressemblait au même avion, cette fois à notre gauche, et il s’est incliné sur le côté et avait l’air de se crasher avant de disparaître. Il n’y a pas moyen qu’un avion réel ait eu la vitesse ou la hauteur pour s’en sortir, mais nous n’avons pas entendu d’accident du tout. »

« L’avion avait l’air très vieux avec des hélices vertes. »

« Le tout a duré quelques secondes et avant que nous le sachions, tout était fini et tout était redevenu plus lumineux. Je ne sais pas s’il existe un avion fantôme, mais je ne peux pas penser à autre chose. »

∗ Pam Orridge a dit que la nouvelle des dernières apparitions l’a incitée à se souvenir d’une observation d’il y a quelques années

Elle a dit : « Mon fils et moi roulions le long de l’A6 en direction de Rowsley depuis Darley Dale. Nous venions de passer Church Road sur notre gauche et bien avant Arconic Forgings et Extrusion qui étaient également sur la gauche. Soudain, devant nous, il y avait un avion qui volait très bas en direction de nous. Si bas qu’on pensait qu’il allait s’écraser sur nous, mais il s’est effondré latéralement et a disparu. Nous ne pouvions pas identifier l’avion autrement par le fait qu’il était vieux parce que cela s’est produit si rapidement et que nous étions sous le choc. »

Source :

https://www.derbytelegraph.co.uk/news/derby-news/ghost-plane-derbyshire-1388253

https://www.derbytelegraph.co.uk/news/derby-news/hercules-ghost-plane-derbyshire-1392551

https://fr.sott.net/article/32123-Des-temoins-independants-rapportent-la-presence-d-un-avion-fantome-silencieux-au-dessus-de-Ripley-au-Royaume-Uni-qui-a-obscurci-le-ciel