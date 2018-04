Des preuves attestent qu’une race d’humains géants a arpenté la Terre

Il y a quelques années, je suis tombé sur des articles de journaux du Wisconsin (image plus bas) qui proclamaient « Des squelettes géants mis au jour ».

A première vue, on pourrait penser qu’il s’agit du journal l’Oignon, mais c’était le New York Times.

J’ai commencé à creuser plus profondément et en cherchant, j’ai trouvé plus d’un millier d’articles de journaux exposant des squelettes humains géants mis au jour. Donc la conclusion logique était que si ces géants étaient réels, il y a des preuves ici-bas.

Jim Vieira, chercheur et écrivain pour Ancient American Magazine, m’a contacté après que j’ai rédigé un article sur les géants du Wisconsin pour South Milwaukee Now.

Jim dirige également « Your Daily Giant » (« Votre géant du jour »). Jim a consacré son temps libre à exposer ces phénomènes et à éduquer les autres sur les bâtisseurs de pierres, les bâtisseurs de monticules et les géants de l’Amérique ancienne.

Les preuves d’une race ancienne sont partout. Dans les légendes et dans la science. Jim est aussi un collectionneur de ces articles de journaux de géants bizarres.

Bon nombre de ces articles ont des instituts et des scientifiques crédibles qui peuvent être rattachés à des collèges ou à des instituts respectables. Comme l’institut Smithsonian.

Le Mont Wisconsin creusé : Le squelette d’un homme de plus de 2,7 mètres de haut avec un énorme crâne a été trouvé

Maple Creek. Wisconsin 19 décembre – L’un des trois monticules récemment découverts dans cette ville a été ouvert. On y a trouvé le squelette d’un homme de taille gigantesque. Les os mesurés de la tête aux pieds donnent 2,7 m et étaient dans de bonnes conditions de conservation. Le crâne était large comme un demi-boisseau. Quelques tiges de cuivre finement durcies et d’autres reliques se trouvaient près des os. Le monticule d’où ces reliques ont été prises est de 3 mètres de haut et 9 mètres de long, et varie de 1,8 m à 2,4 m de large. Les deux monticules de plus petite taille seront bientôt fouillés.

Des découvertes comme celle-ci, trouvées dans les archives des journaux locaux du Texas, mènent souvent à de vraies trouvailles de l’institut Smithsonian. La supposition qu’une race de géants de 6 mètres de haut est existée apporterait des réponses à des architectures et légendes inexpliquées comme les pyramides, les cyclopes et même Goliath. Il n’est pas rare que ces squelettes disparaissent ou soient retirés des musées.

Un squelette géant d’une taille de 5,5 mètres

Austin, Texas, 14 juin. « Si le rapport selon lequel le squelette fossilisé d’un géant de 5,5 mètres de haut a été trouvé près de Seymour, au Texas, est vrai, c’est la découverte ethnologique la plus importante jamais faite dans le monde. », a fait remarquer le Dr J. E. Pearce, professeur d’anthropologie à l’Université du Texas. « Il battrait tous les records précédents de géants, de près de 3 mètres, car l’homme le plus grand connu de la recherche anthropologique n’avait que 2,6 mètres de hauteur. »

Le squelette est en possession de W. J. McKinney, Houston, Texas, prospecteur de pétrole, qui l’a trouvé, et a été vu par un certain nombre de personnes qui se portent garants de la vérité sur la taille de la relique d’une race inconnue jusque-là.

M. McKinney, alors qu’il effectuait une excavation dans l’étroite ligne de partage des eaux entre les rivières Brazos et Wichita, est tombé sur le squelette fossilisé près de la surface. M. Kinney écrit : « J’estime que cet homme pesait de 900 à 1 100 kilos. D’après mes déductions, il a vécu il y a environ 2800 ans. Le squelette a six fois la taille d’un homme ordinaire.»

M. McKinney n’explique pas comment il est arrivé aux chiffres quant à la période probable de l’existence de cet homme remarquable. Il est probable que les os du géant seront donnés à la Smithsonian Institution qui, sous la direction du Dr. J. Walter Fewkes, mène actuellement des travaux de recherche anthropologique au Texas.

Alors pourquoi cette dissimulation ? Stew Webb a affirmé à notre émission que le conseil de Smithsonian a des liens avec les Skull & Bones/Illuminatis. Les sociétés secrètes chérissent la connaissance secrète. C’est comme ça qu’ils restent l’élite et sont en avance. Le Smithsonian prétend que l’homme le plus grand de l’histoire moderne était de 2,47 mètres, même s’il existe des preuves irréfutables, y compris des squelettes, prouvant le contraire.

Quatre mètres six de haut

New York, 2 février – Le squelette d’un homme préhistorique de grande taille a été trouvé dans une ville à 16 kilomètres au sud-est de la ville de Mexico, selon les nouvelles reçues ici hier. La découverte a été faite par un péon, qui a déterré un squelette d’environ 4,6 mètres de hauteur. Il sera probablement « remis » au Musée national du Mexique. La découverte a ravivé la légende aztèque qui dit, qu’il y a des siècles, une race géante habitait des parties du plateau mexicain.

L’expert en histoire Maya Bruce Fenton pense qu’ils ont découvert des pyramides précédemment confondues avec des montagnes et que les preuves indiquent qu’il s’agit de la « Cité perdue des géants ». Il estime qu’il y a des liens sumériens à cet endroit jusqu’à l’autre bout du monde. Il parle aussi des ÉNORMES outils laissés par cette ancienne race dans la « Cité des Dieux ». Dans l’image ci-dessous, vous voyez ce qui semble être un ancien marteau. Le fait que ces anciennes civilisations ont fait correspondre les pyramides avec les étoiles et pouvaient rendre le béton trois fois mieux que tout ce que nous avons aujourd’hui est époustouflant. L’homme ancien a peut-être été tout aussi intelligent, sinon plus intelligent que nous ne le sommes aujourd’hui.

Klaus Dona est un chercheur autrichien spécialisé dans les artefacts. Au cours de son travail, il a constaté qu’il y avait beaucoup de découvertes archéologiques difficiles à expliquer. Il a trouvé des os en provenance de l’Équateur, et des examens d’experts ont confirmé qu’ils appartenaient à un géant humain de 7,6 mètres ! Et le Géant est bien aujourd’hui dans un musée de l’Équateur. Les preuves sont accablantes.

Giant human footprints discovered in China

