Des entités hostiles nous influencent et se nourrissent de nos émotions négatives

L’anxiété, la dépression et la peur ravagent tant de gens aujourd’hui, mais peu prennent le temps de considérer qu’en plus des influences physiques dans nos vies, nous pouvons aussi être sous l’influence d’êtres qui existent dans des dimensions en dehors de notre perception ordinaire.

Mais il y a beaucoup plus en réalité que ce que nous pouvons voir, sentir, entendre, goûter et toucher. En fait, un bilan de la matière qui compose l’univers révèle qu’environ 73% de celle-ci est constituée d’énergie noire, et 23% de matière noire, dont on ne peut ni voir, ni comprendre. De plus, l’œil humain n’est capable de voir qu’environ 0,0035% du spectre total des rayonnements électromagnétiques (EM). Quand on regarde dans les cieux, 96% d’entre eux sont invisibles pour nous. Incluez dans cela les royaumes spirituels et il y a tout un univers de possibilités qui existe au-delà de nos cinq sens.

Très peu de scientifiques aujourd’hui sont prêts à explorer la métaphysique pour examiner la vie au-delà de la perception ordinaire afin de faire un lien entre le visible et l’invisible.

Rudolf Steiner (1861 – 1925)

Rudolf Steiner, pourtant, l’un des scientifiques, philosophe et ésotériste les plus prolifiques et doués de son temps, consacra une grande partie de son travail à la tâche d’observer derrière le voile, partageant sa vision de la nature profonde de la vie et du monde au-delà.

En ce qui concerne l’anxiété et la dépression, Steiner a parlé d’êtres hostiles dans le monde spirituel qui influencent et se nourrissent de l’émotion humaine ; un concept catégoriquement rejeté par la plupart des gens aujourd’hui. Cependant, cette analyse est pourtant valable pour les chamans et autres personnes qui accèdent aux dimensions spirituelles afin d’alléger la souffrance mentale de leurs patients.

Beaucoup sont familiers avec la notion de vampires de l’énergie, ou des gens qui aspirent votre énergie et se nourrissent de vos émotions négatives. Sur l’existence d’entités similaires qui existent dans d’autres dimensions, Steiner a écrit :

« Il y a des êtres dans les royaumes spirituels pour qui l’anxiété et la peur émanant des êtres humains offrent une nourriture bienvenue. Quand les humains n’ont plus d’anxiété et de peur, ces créatures meurent de faim. Les gens qui ne sont pas encore suffisamment convaincus de cette affirmation pourraient comprendre qu’elle n’a qu’une signification relative. Mais pour ceux qui connaissent ce phénomène, c’est une réalité. Si la peur et l’anxiété irradient des gens et qu’ils se mettent à paniquer, alors ces créatures trouvent de la nourriture bienvenue et deviennent de plus en plus puissantes. Ces êtres sont hostiles à l’humanité.

Tout ce qui se nourrit de sentiments négatifs, d’anxiété, de peur et de superstition, de désespoir ou de doute, sont en réalité des forces hostiles dans des mondes superstitieux, lançant des attaques cruelles contre les êtres humains, alors qu’ils sont nourris. Par conséquent, il est surtout nécessaire de commencer par le fait que la personne qui entre dans le monde spirituel surmonte la peur, les sentiments d’impuissance, le désespoir et l’anxiété. Mais ce sont précisément ces sentiments qui appartiennent à la culture et au matérialisme contemporains; parce qu’il éloigne les gens du monde spirituel, il est particulièrement adapté pour évoquer le désespoir et la peur de l’inconnu chez les gens, appelant ainsi les forces hostiles susmentionnées contre eux. » ~Rudolf Steiner

Les émotions négatives nourrissent les esprits hostiles

Un concept tel que celui-ci n’est pas facilement accepté dans la conversation quotidienne, guidé par un scepticisme rigide et un matérialisme scientifique. Les traditions d’aujourd’hui ont cherché à expulser de nos vies la sagesse métaphysique ancienne et son application pratique, et bien que la recherche scientifique soit exceptionnellement précieuse, la perception spirituelle a toujours fait partie de notre expérience.

« Et pourtant, malgré un scepticisme cynique, toutes les anciennes écoles du mystère, la vraie connaissance chamanique et les enseignements ésotériques (dont une grande partie ont été supprimés et/ou déformés pendant des milliers d’années pour des raisons évidentes) ont transmis cette vérité pour « ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre « , en utilisant leur propre langage et symbolisme, qu’il s’agisse de « La Loi Générale » (le christianisme ésotérique), des Archons (Gnostiques), « Seigneurs de la Destinée » (Herméticisme), Prédateurs/Flyers – « Le Sujet de tous les Sujets » (Chamanisme, Castaneda), « Le Magicien Maléfique » (Gurdjieff), Les Shaïtiens (Sufisme), Les Djinns (Mytologie Arabe), Le Wendigo (La spiritualité des natifs américains), Les Forces Hostiles Occultes (Sri Aurobindo & La Mère, Le Yoga Intégral), etc. » ~Bernhard Guenther

Les rapports avec des êtres extra-sensoriels ou hyper-dimensionnels font partie de notre histoire depuis longtemps, et sont directement accessibles à chacun d’entre nous lorsque la pratique et l’attention appropriées sont apportées à la matière. Je sais que c’est vrai à partir de mes expériences avec la médecine des plantes du chamanisme où il est tout à fait possible d’entrer dans des états de conscience où des cosmologies entières de la vie existent et sont disponibles pour interagir avec.

Se trouver dans l’ornière de la spirale du discours négatif sur soi, de la dépression, de l’anxiété paralysante ou de la peur irrationnelle et incontrôlable, est un signe, comme le souligne Steiner, d’une déconnexion de notre vraie nature spirituelle, exacerbée par les êtres qui opèrent dans les domaines spirituels. C’est pourquoi certains considèrent ce genre de désordres comme des maladies spirituelles, et jusqu’à ce que la fracture soit guérie en accordant une attention appropriée au développement de l’esprit, les sentiments ont tendance à s’exacerber et à pousser davantage vers la détresse.

« Quand les humains n’ont ni peur ni angoisse, ces créatures meurent de faim. » ~Rudolph Steiner

Une chose en ce qui concerne le « sujet de tous les sujets » comme l’a dit Carlos Castaneda, c’est que l’on peut être bien attrapé en cherchant « là-bas » les raisons pour lesquelles les émotions négatives se manifestent dans notre vie. Et l’une des façons les plus sûres de se protéger est d’acquérir des connaissances et une prise de conscience, ce qui signifie aussi assumer la responsabilité de nos états émotionnels malgré toute interférence extérieure. Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez aussi lire High Strangeness : Hyper Dimensions and the Process of Alien Abduction (pas encore traduit).



