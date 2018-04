Journée de grève interprofessionnelle : Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de France dans l’espoir de faire stopper la régression sociale

Une journée de protestation a rassemblé jeudi des cheminots, des fonctionnaires, des étudiants et des retraités à Paris à l’appel de la CGT et de Solidaires. Peu après le départ, des désordres ont commencé au passage du convoi. Des jeunes gens ont lancé des fumigènes, la police a utilisé un canon à eau.

Des milliers de personnes — cheminots, salariés de l’énergie, étudiants — sont descendues jeudi dans les rues de la capitale française dans l’espoir de faire « stopper la régression sociale » et protester contre « l’enrichissement des plus riches », annoncent les sites internet consacrés au mouvement de protestation.

Les manifestants scandent « Anticapitaliste ! », « Paris debout ! Soulève-toi ! » et « Convergence des luttes ! », et portent des pancartes « L’hôpital déraille. Macron perd ses facultés. », « l’État ruine le peuple », « La précarité est partout, luttes partout » et « Macron ! La France te licencie ».

Selon des médias, plus de 15.000 personnes ont manifesté ce jeudi à Paris. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur et de la préfecture de police de Paris cités par l’AFP, 11.500 ont défilé dans les rues de la capitale.

Organisée à l’appel de la CGT et de Solidaires, la manifestation devait quitter Montparnasse pour la place d’Italie. Peu après le départ, des désordres ont commencé au passage du convoi.

Des jeunes gens ont lancé des fumigènes. La police a utilisé un canon à eau. Une personne a eu une crise d’épilepsie, d’après le correspondant de Sputnik sur place.

Cette journée de grève interprofessionnelle a lieu partout en France.

Elle regroupe notamment des cheminots de la SNCF, des fonctionnaires et des personnels soignants des établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (Ehpad). Des retraités et des étudiants se sont joints à la manifestation.

Manifestation interprofessionnelle à Paris contre la régression sociale le 19 avril 2018

Les manifestations contre la politique du gouvernement ont rassemblé 119.500 personnes jeudi dans toute la France dont 108.000 en régions, a indiqué le ministère français de l’Intérieur à l’AFP. Pour sa part, la CGT fait état de 300.000 manifestants dans le pays.

La dernière mobilisation interprofessionnelle remonte au 16 novembre. Elle avait attiré 80.000 manifestants dans les rues de France, selon la police.

