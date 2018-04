Qwant : Le moteur de recherche qui respecte votre vie privée

Découvrez la première campagne publicitaire de Qwant.

Time : 30 s

Synopsis :

« Le moteur de recherche qui respecte votre vie privée », c’est la promesse que fait le moteur de recherche français actif depuis 2013. Qwant garantit que les informations personnelles des utilisateurs ne sont pas stockées et utilisées à des fins commerciales. Aucun cookie ne trace l’internaute : la liste des résultats n’est pas personnalisée comme l’est Google par exemple. Les résultats sont très orientés par l’actualité et les tendances. À l’instar de DuckDuckGo, Qwant explique sur son site refuser le tracking de ses utilisateurs et ne pas filtrer ses résultats.

Pour se démarquer, le moteur joue également sur d’autres fonctionnalités : Qwant propose une page de résultats très riche avec un menu vertical avec les catégories suivantes : Web, Actualités (Medias), Réseaux sociaux, Images, Vidéos, Shopping et Musique (béta). La SERP affiche tableau de bord avec une rubrique Web, Actualités et Social (derniers tweets notamment).

Source :

https://www.qwant.com/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qwant

https://www.kanjian.fr/1-mois-qwant-lheure-bilan.html

https://www.1ere-position.fr/blog/10-meilleurs-moteurs-de-recherche-alternatifs-google

http://www.zdnet.fr/actualites/moteur-de-recherche-qwant-se-fait-une-place-dans-firefox-en-france-39865950.htm