Mystère dans les Monts du Pilat autour d’un site « mégalithique »

Des promeneurs pensent avoir découvert un site dont l’origine remonte au fond des âges. Chacune de leurs explorations soulève de nouvelles énigmes: pour eux, il s’agit d’un site « mégalithique » aussi important que celui de Carnac. Ils l’ont baptisé « Le Cadran du Pilat ».

Il y a deux ans, Thomas de Charentenay se balade en forêt à 1200 mètres d’altitude près de la Pierre des Trois Evêques, dans le massif du Pilat. Curieux, Thomas s’aventure au-delà du sentier, longe une série de rochers, et machinalement, se met à compter ses pas. Surprise : c’est le même écartement entre chaque pierre : 12 pas exactement, soit 10 mètres à chaque fois, et le tout aligné plein Est.

Comme à Carnac ou Stonehenge !

Voilà qui rappelle le Yard Mégalithique : la mesure qui aurait été utilisée à la préhistoire, pour ériger des sites comme Carnac ou Stonehenge ! Alors Thomas contacte Eric Charpentier, un ami passionné de mathématiques qui décèle dans certains alignements entrecroisés des formes géométriques, basées sur le triangle de Pythagore.

Le mystère s’épaissit : la Pierre des Trois Evêques semble bien être l’épicentre d’un large cadran, aligné sur les solstices d’hiver et d’été, et pointant sur les principaux sommets alpins des Ecrins et de la Meije !

Time : 2 mn 29

Un site mégalithique dans le Pilat.

Dans le massif du Pilat : des promeneurs pensent avoir découvert un site dont l’origine remonte au fond des âges. – Damien Grousson et Anthony Laurent.

Pour aller plus loin, Thomas De Charentenay créée un site Facebook : le collectif du « Cadran du Pilat ». Et fédère les passionnés, pour multiplier ensemble les investigations sur le terrain : Pas moins de 600 mégalithes alignés ou précisément positionnés sont recensés sur le site. Selon un statisticien, il n’y a qu’une chance sur cent mille pour que ce soit le fruit du hasard !

Besoin d’aide pour comprendre

Calendrier solaire ? Carte préhistorique ? Le collectif contacte historiens et universitaires pour comprendre… mais aucun ne se montre disposé à les aider. Certains n’y voient que l’action de l’érosion, et du hasard.

Le collectif du « Cadran du Pilat » invite à une conférence le samedi 26 Mai à Saint-Appolinard, pour rendre publique cette découverte. Et chercher tous les appuis qui pourraient les aider à faire reconnaître ce qu’ils pressentent être un site préhistorique majeur.

Cadran du Pilat

Source :

https://fr-fr.facebook.com/cadrandupilat/

https://fr.sott.net/article/32240-Saint-Etienne-Mystere-dans-les-Monts-du-Pilat-autour-d-un-site-megalithique