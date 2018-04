Loi secret des affaires : l’intimidation et l’argent contre l’information

Time : 2 mn 15

Nous sommes sur le point de basculer dans une ère où les multinationales feront régner l’omerta.

C’est dans le dos des citoyens et via une procédure législative dite « accélérée » que le gouvernement tente de faire passer sa loi sur le « secret des affaires », véritable chèque en blanc accordé aux multinationales. Sous couvert de protection des entreprises, toute divulgation d’informations sur les pratiques fiscales, environnementales ou sanitaires des entreprises serait ainsi passible de sanctions juridiques. Une arme de dissuasion massive pour imposer le silence autour de leurs activités.

C’est la plus grosse attaque jamais portée par les multinationales à nos libertés fondamentales !

Mardi 27 mars une loi a été votée pour empêcher toute enquête sur les agissements frauduleux des entreprises.

Car les dérogations du texte actuel sont beaucoup trop faibles et seuls des amendements pourront garantir l’exercice de nos libertés fondamentales.

Issue de la Directive européenne de 2016 élaborée par les lobbies des multinationales et des banques d’affaires, cette loi du secret des affaires est brandie par les entreprises comme une nécessité de protection face au vol d’informations. Mais alors que le droit français regorge déjà de mesures visant à protéger les entreprises de l’espionnage industriel, elle apparaît clairement comme un choix conscient et orienté visant à réduire la liberté d’information des citoyens et leur pouvoir d’agir.

Nous sommes tous concernés par les limitations de cette loi, journalistes, syndicats, scientifiques, ONGs, lanceurs d’alertes ou simples citoyens

L’adoption de cette loi en l’état signifierait très clairement que des scandales comme celui du Médiator, du bisphénol A ou des « Panama Papers » resteront cachés aux yeux des citoyens.

Imposer la loi du silence : tel est donc le cadeau inespéré que le gouvernement s’apprête à offrir aux multinationales.

Loi secret des affaires

Ne laissons pas les entreprises et les banques d’affaires imposer la loi du silence !

