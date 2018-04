Canada : plus d’1 million d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté

En 2016, plus de 1,3 million d’enfants au Canada et au Québec vivaient sous le seuil de pauvreté. Le phénomène semble s’aggraver d’année en année.

Aussi populaire que soit Justin Trudeau auprès de ses compatriotes, les défis sont de plus en plus nombreux pour le jeune Premier ministre canadien. Il doit trouver des solutions à un enjeu social de taille : l’aggravation de la pauvreté chez les enfants de moins de 18 ans à travers l’ensemble du pays. Au niveau national, la pauvreté infantile atteint 17 %, un peu moins d’un enfant sur cinq. Ce taux varie fortement d’une province à l’autre : le Québec, avec 14,4 %, a l’un des plus faibles taux de pauvreté infantile du pays tandis que le Nouveau Brunswick (20,3 %) et l’Ontario (17,2%) se situent en tête de liste.

Sont principalement mis en cause la hausse exorbitante des prix des logements, une problématique de gestion sociale des gardes d’enfants, extrêmement coûteuses, et des logements sociaux. Ces difficultés concernent surtout les familles monoparentales et les familles autochtones, victimes de discrimination au logement. Ce phénomène place le Canada à la 26e place du classement de l’UNICEF des pays où l’on constate de fortes inégalités.

Campagne 2000, coalition anti-pauvreté canadienne composée de l’UNICEF, de l’Oxfam Canada, de la société canadienne de pédiatrie, de Moisson Montréal et du collectif pour un Québec sans pauvreté, publie annuellement des rapports pour orienter le gouvernement sur la situation du pays et lui un proposer une feuille de route. Campagne 2000 révèle que 17,9 % des enfants vivant sous le seuil de pauvreté ont moins de 6 ans, ce qui place cette tranche d’âge en tête des enfants les plus pauvres. Tout aussi alarmant : au Canada, une personne sur sept présente en refuge pour sans-abris est un enfant et, par mois, environ 507 000 enfants ont recours aux banques alimentaires pour se nourrir.

Si, sur l’ensemble du territoire, plus de 450 000 mineurs survivent grâce aux aides sociales, Campagne 2000 insiste sur la situation de l’Ontario qui s’aggrave au fil du temps. Dans cette province la plus peuplée du Canada avec environ 13,5 millions d’habitants, un enfant sur six vit sous le seuil de pauvreté. Ces dernières années, l’accueil des migrants, syriens notamment, a accru ce phénomène de pauvreté : en moyenne au Canada, 50 % des enfants migrants sont considérés comme pauvres.

La société canadienne de pédiatrie, membre de Campagne 2000, souhaite également alerter sur le problème de santé publique que représente ce cercle vicieux. Les enfants les plus pauvres connaissent des problèmes de croissance et de développement, aussi bien physique que social, qui entretiennent la discrimination.

Pour faire face à la précarité de ces enfants et pour aider les 1,7 million de ménages qui dépensent plus d’un tiers de leurs revenus pour un logement insalubre, le gouvernement Trudeau va mettre en place une allocation pour les enfants de moins de 18 ans, dans l’espoir de favoriser la stabilisation financière de ces foyers.

