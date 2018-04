La Lune comme vous ne l’avez jamais vue ! [4K]

Time : 4 mn 13

La Lune comme vous ne l’avez jamais vue !

Sonde LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter)

Découvrez la Lune en 4K à travers les yeux de la sonde LRO. Cette dernière nous livre des images très détaillées de plusieurs régions de notre satellite. Ici, le cratère Tycho et les pentes de sa montagne centrale surmontée d’un rocher solitaire ; là, le vaste réseau de cratères au pôle sud, à l’intérieur du plus ancien bassin d’impact de la Lune. Un régal pour les yeux. Une balade à savourer en plein écran.

Armée de sept instruments, la sonde spatiale américaine LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) effleure la surface de la Lune depuis 2009, la cartographiant sous toutes les coutures : d’abord sur une orbite polaire basse, durant ses trois premières années, puis sur une orbite plus elliptique qui l’amène à survoler le pôle sud à basse altitude.

Depuis toutes ces années, la moisson de données est colossale. LRO nous a dévoilé la surface lunaire dans son intimité. Ici, des gros plans détaillés de certains des paysages les plus familiers des Terriens, sur la face visible de la Lune — par exemple le cratère Tycho ou Copernic — et là, sa face cachée et méconnue, marquée par la tache sombre du bassin de la mer Orientale. LRO a aussi survolé, entre autres faits d’armes, chacune des régions foulées par l’Homme lors des missions Apollo.

Survolez les reliefs de la Lune

Cette vidéo d’environ 4 minutes est une version augmentée, en 4K cette fois, d’un grand tour de la Lune dévoilé en 2011. Pour en profiter au maximum et ne rien rater de ce spectacle, il est bien sûr recommandé de l’afficher en mode plein écran. Les images sont sublimes. On a l’impression d’être à bord d’un vaisseau en mission, passant d’une région à l’autre pour faire découvrir ou redécouvrir des reliefs diversifiés avec leur composition minérale.

Cette balade qui effleure la Lune nous fait visiter en détail :

1-. la mer Orientale et sa structure sous-jacente.

2-. le pôle sud, plus vaste et ancien bassin d’impact, où de la glace d’eau semble résister au fond de certains cratères.

3-. Tycho, jeune cratère d’impact de moins de 100 millions d’années, et des détails impressionnants de sa montagne centrale.

4-. le plateau d’Aristarque, témoin encore visible de l’ancienne histoire volcanique de la Lune.

5-. le site d’atterrissage d’Apollo 17 et les traces laissées par le rover.

6-. le pôle nord.

