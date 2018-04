Les souvenirs sont modifiés à chaque fois qu’on y accède

La faillibilité de la mémoire est quelque chose qui est maintenant bien documentée et publiée. Que cela vous plaise ou non, vous ne pouvez pas faire confiance au contenu de votre cerveau et ceci est considéré mot pour mot devant un tribunal.

Il y a de nombreuses raisons à cela, mais l’une des plus fascinantes est que nous modifions constamment nos souvenirs chaque fois que nous y accédons. Nous ne le faisons pas exprès, mais c’est plutôt un effet secondaire involontaire du processus d’activation des souvenirs.

Comment fonctionnent nos souvenirs

Les souvenirs sont essentiellement stockés sous forme de connexions entre les neurones du cerveau. Ces liens relient diverses expériences, stimuli et émotions – c’est pourquoi entendre une chanson ou sentir des biscuits peut soudainement faire revenir des fragments de souvenirs. Il est inhabituel pour nous d’oublier complètement les souvenirs, mais s’ils ne sont pas consultés assez souvent ou s’ils ne sont pas liés à suffisamment de repères, il n’y aura pas assez de points d’entrée forts pour que nous les trouvions.

Tout cela se produit en raison de la plasticité inhérente du cerveau. Le cerveau est plastique tout comme le muscle et il change de forme et de taille en réponse à la façon dont nous l’utilisons. Chaque expérience que vous avez a cet effet de modifier la configuration de votre cerveau et chaque fois que vous répétez un mouvement ou une expérience, vous renforcez les chemins qui la représentent. Chantez une chanson encore et encore et les connexions synaptiques entre les neurones qui codent pour cette chanson vont se renforcer (en particulier, cela se produit par la myélinisation des axones – l’épaississement d’une gaine qui protège les cellules et améliore leur conductivité).

Les effets de l’accès à un souvenir

Chaque fois que vous accédez à l’un de vos souvenirs, la même chose se produit. Le processus de récupération de ces souvenirs renforce les liens qui y mènent et ceux qui créent l’image complète. Pendant ce temps, vous créez également de nouvelles connexions avec ce qui se passe à ce moment-là. Dans une pièce chaude ? Alors vous pourriez bien finir par créer une connexion qui vous amènera à vous souvenir de l’événement comme étant chaud — à tort ou à raison.

Ensuite, il y a le rôle de nos « schémas ». Ce sont les plans que nous gardons dans notre cerveau pour diverses choses — nos exemples prototypiques de ce que nous voyons dans le monde. Par exemple, nous avons des schémas pour ce à quoi les gens ressemblent et quand nous imaginons une scène, c’est ce à quoi ressembleront les gens à l’arrière-plan. De même, nous avons des schémas pour savoir à quoi ressemblent les lampes et à quoi ressemblent les nappes. Nous ne pouvons pas faire attention à tout ce qui se passe autour de nous à la fois et lorsque nous nous souvenons d’un environnement, nous nous retrouvons souvent inconsciemment à « combler les lacunes ».

En même temps, vous formez un souvenir de vous-même qui se souvient de ce souvenir. Souvent, c’est cette mémoire que vous récupérez la prochaine fois que vous essayez de revenir en arrière – y compris toutes les inexactitudes et les erreurs de cette fabrication.

Bref, le simple fait de se souvenir de quelque chose suffit à déformer notre mémoire de cet événement, jusqu’à ce qu’il devienne complètement faux.

Comme l’a dit la chercheuse Donna Bridge : « Un souvenir n’est pas simplement une image produite par un voyage dans le temps jusqu’à l’événement original – il peut s’agir d’une image quelque peu déformée en raison des périodes antérieures dont vous vous souvenez. Votre mémoire d’un événement peut devenir moins précise au point d’être totalement fausse à chaque fois que vous le consultez. »

On ne peut pas marcher deux fois dans la même rivière !

