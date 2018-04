Citations : Découvertes

« Toute vérité franchit trois étapes : D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. »

Arthur Schopenhauer

« Rien de ce qui résulte du progrès humain ne s’obtient avec l’assentiment de tous. »

« Ceux qui aperçoivent la lumière avant les autres sont condamnés à la poursuivre en dépit des autres. »

Christophe Colomb

« C’est une sotte présomption d’aller dédaignant et condamnant pour faux ce qui ne nous semble pas vraisemblable. »

Montaigne

« Si j’ai appris une chose au cours de ma vie, c’est que toute notre science, confrontée à la réalité, apparaît primitive et enfantine, et pourtant c’est ce que nous possédons de plus précieux. »

Albert Einstein

« Une théorie nouvelle ne triomphe jamais, ce sont ses adversaires qui finissent par mourir. »

Max Planck

« Si vous voulez faire l’impossible, surtout n’engagez pas un expert car, lui, sait que c’est impossible. »

Henry Ford

« Les avancées se font en répondant aux questions. Les découvertes se font en remettant en cause les réponses. »

Bernard Haisch