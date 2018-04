Greenpeace fait découvrir à des enfants l’océan du futur (Vidéo)

Des enfants visitent un aquarium en Irlande et découvrent avec stupéfaction à quoi ressemblera l’océan de demain si nous ne changeons pas nos habitudes.

Chaque année, les supermarchés britanniques génèrent 800 000 tonnes de plastique. Un camion de plastique finit sa course dans nos océans chaque minute. Pour s’assurer qu’à l’avenir, l’océan sera rempli de poisson et non de plastique, Greenpeace dévoile une campagne percutante.

« Débarrassez-vous des emballages en plastique jetables ! » C’est la demande que Greenpeace adresse aux supermarchés du Royaume-Uni. Dans sa nouvelle campagne lancée mardi 17 avril, l’ONG, en partenariat avec Ogilvy UK, présente une vision désastreuse de l’océan de demain, si aucune action n’est entreprise pour endiguer le flot de la pollution plastique.

Ce spot exhorte les supermarchés à réduire la quantité d’emballages en plastique qu’ils produisent et fait place à la voix des enfants qui pensent qu’il devrait y avoir des millions de poissons et zéro plastique dans l’océan.

Time : 1 mn 30

Pour convaincre le gouvernement britannique de prendre position contre la pollution plastique, Greenpeace accompagne sa campagne d’une pétition qui a déjà été signée par plus de 445 000 personnes.

Un spot brillant qui permet de sensibiliser le reste du monde à cette problématique.

Source :

https://positivr.fr/spot-greenpeace-pollution-plastique-ocean-of-the-future/

Pétition : https://secure.greenpeace.org.uk/page/s/ocean-of-the-future?source=BM&subsource=OCPOPSPEBM01WV&utm_source=gpeace&utm_medium=BM&utm_campaign=OCPOPSPEBM01WV