La grande distribution cumule une dette de 418 milliards d’euros d’amendes non réclamées par l’État

Le domaine de la grande distribution présente de nombreuses dérives. Celles-ci, méconnues du grand public, sont pourtant le combat de Martine Donnette et Claude Diot depuis de nombreuses années. De l’appropriation illégale de mètres carrés au non-respect des normes environnementales, le détournement des règles administratives par les grandes distributions engendre la disparition des petits commerçants.

Mais que font les pouvoirs publics, lorsque nous savons que le total des amendes non perçues par l’état relève de la modique somme de 418 milliards d’euros ? De plus, il est intéressant de constater que seulement un dixième de ce montant permettrait à la France de sortir de la crise financière.

Il apparait que les groupes de la grande distribution ont été une source financière pour les campagnes politiques et les partis politiques. La conseillère du ministre défend ce déni de justice en clamant le manque de personnel et de moyens de contrôle des fraudes. Cependant, pourquoi ces fraudes aux montants exorbitants ne pourraient-elles pas servir à payer les personnes habilitées à cette tâche ?

Des solutions transversales existent. Des groupements de consommacteurs appellent au boycott général des supermarchés pour une durée déterminée, moyen de pression qui obligerait le ministre à sanctionner l’illégalité.

Rendez-vous à Paris, samedi 28 avril 2018, pour découvrir (et encourager) les lanceurs d’alerte Martine Donnette et Claude Diot dans leur bagarre héroïque, seuls contre des ennemis du peuple géants : les grandes surfaces, qui doivent plus de 400 milliards à l’État ! Qui ne les leur réclame pas !!!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 17 avril 2018

.

CONFÉRENCE

Grande distribution : Bercy va-t-il récupérer les 418 000 000 000 € d’infractions non perçues par l’État ?

Nous étions hier, lundi 16 avril, avec l’association En Toute Franchise, Des Terres pas d’Hypers et Danielle Simonnet, Conseillère de Paris, devant le ministère de l’Économie et des Finances afin d’interpeller Bruno Le Maire sur les 418 milliards € que doit la Grande Distribution par ses nombreuses installations illicites sur la seule région Paca (cumul des infractions de 5e classe non réclamées par l’État depuis plus de 30 ans). L’association En Toute Franchise a déjà envoyé son enquête à l’Elysée, et Emmanuel Macron a répondu le 9 octobre 2017 que le dossier a été transmis à Bruno Le Maire (voir courrier plus bas). En Toute Franchise est encore sans nouvelle du ministre à ce jour.

Danielle Simonnet nous a apporté son soutien et va faire le relais de cette enquête que l’association En Toute Franchise mène depuis plus de 20 ans. « Je pense qu’il faut détruire les édifices illégaux de la grande distribution. De la même manière, les grandes enseignes qui ne respectent pas leurs obligations fiscales, il faut les réquisitionner », explique Danielle Simonnet.

Ni Bercy, ni Matignon, ni l’Élysée, ne semblent prêts à réaliser un moratoire, et à contrôler les grandes surfaces qui croissent dans l’irrespect total des zones protégées, agricoles, et inondables.

Après 20 ans d’enquête, l’association En Toute Franchise a calculé le coût total de ces infractions (infraction de 5e classe) à plus de 418 milliards d’euros pour la seule région Paca. Que fait l’État ? Cela représente plus d’un quart de la dette française !

Ouvrage :

Seule face aux géants – Martine Donnette (éd : Max Milo)

Grande distribution, élus, État, Justice : une « entente » cordiale… – Vincent Le Coq & Anne-Sophie Poiroux (éd : Yves Michel)

Conférence :

Samedi 28 avril à 14h : 14, rue de Patay, Paris 13e

Intervenants : Martine Donnette (En Toute Franchise), Jacqueline Lorthiois (socio-économiste), Robert Levesque (agronome Groupe Carma), Bertrand Veau (maire de Tournus), Philippe Pascot (écrivain), Étienne Chouard (enseignant).

