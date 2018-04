MIT : Dormio, le dispositif qui s’immisce dans vos rêves et booste votre créativité

Time : 32 s

Dormio

Le dispositif qui s’immisce dans vos rêves et booste votre créativité

Une équipe de chercheurs du MIT Fluid Interface est en train de mettre au point un gant qui pourra permettre à son utilisateur de rester en état de sommeil semi-conscient et ainsi de mieux se rappeler de ses rêves. Cet état particulier appelé état hypnagogique serait la clé de la créativité et est donc très étudié par les scientifiques et les artistes qui espèrent pouvoir le contrôler.

Le monde du sommeil et des rêves est encore bien complexe à comprendre pour les scientifiques, comme l’explique un article sur le site HowStuffWorks. Encore aujourd’hui, l’utilité des rêves reste très discutée et les mystères qui entourent le monde onirique sont encore nombreux. Une chose est sûre, les rêves ont tendance à se manifester plus fréquemment pendant le sommeil paradoxal, dernière phase de nos cycles de sommeil. Pourtant, une autre étape riche en activité cérébrale intéresse particulièrement les scientifiques, l’endormissement.

Dans la plupart des cas, nous traversons cet état de demi-éveil en quelques minutes avant de tomber profondément dans les bras de Morphée. Mais il est possible pendant cette période d’expérimenter des micro-rêves dont nous ne garderons absolument aucun souvenir à notre réveil. Cet état étrange de semi-conscience appelé état hypnagogique peut aussi être le théâtre d’hallucinations sensorielles qui paraissent particulièrement réelles. En effet, les cinq sens étant toujours actifs, malgré une diminution de leur activité, il est difficile de savoir si ce que nous vivons dans cette phase est réel ou non.

Contrôler l’état hypnagogique

C’est donc sur cette étape préliminaire au sommeil que des chercheurs du MIT se sont penchés pour concevoir Dormio, un dispositif permettant de développer la créativité en utilisant les propriétés de cet état. Leur hypothèse, mise en avant par le site MotherBoard est la suivante : si cette période est vraiment la source de la créativité comme pouvaient le penser des artistes et scientifiques comme Salvador Dali ou Thomas Edison, il faut à tout prix la faire durer le plus longtemps possible pour pouvoir vraiment l’exploiter.

Rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une grenade,

une seconde avant l’éveil de Salvador Dali

L’idée est donc d’arriver à descendre dans une étape du sommeil puis revenir à un état conscient, en somme il s’agit d’éviter de s’endormir profondément, ce qui effacerait les rêves de notre mémoire. Ainsi, selon cette hypothèse, nous pourrons bénéficier de cet élan de créativité intense qui caractérise les étranges micro-rêves que nous vivons dans la transition vers le sommeil et surtout, nous pourrons nous en rappeler.

Dormio se présente sous la forme d’un gant équipé d’un bracelet et de capteurs placés sur le majeur et l’index pour mesurer l’activité cardiaque et musculaire du porteur. Une fois le dispositif installé, on demande à la personne de serrer le poing et de s’endormir. Au fur et à mesure que la personne sombre, sa poigne va se desserrer et les capteurs vont donc comprendre qu’elle accède à l’état hypnagogique. C’est à ce moment qu’un petit robot appelé Jibo entre en jeu. Ce dernier, connecté au dispositif, est capable de déterminer quand la personne est dans cet état de demi-conscience et quand elle s’apprête à le quitter.

Un sujet utilisant le dispostif Dormio avec le robot Jibo ( à droite ) © MIT Fluid Interfaces

Pour éviter que le dormeur quitte cette demi-conscience, Jibo va prononcer une phrase pré-enregistrée censée stimuler le porteur et pourquoi pas, lui suggérer une idée, comme l’explique à Motherboard le créateur de Dormio Adam Horowitz : « Tous les sujets sur lesquels nous avons testé Dormio se rappellent du mot glissé par Jibo. Mieux, ils disent avoir visualisé le mot pendant leur phase de rêve. Cela montre que les stimuli fonctionnent et qu’une idée peut même être suggérée pour influencer cette période onirique. Il est donc clair nous avons mis au point un système permettant de contrôler les rêves ». Lors des premiers tests, Jibo incitait par exemple les volontaires à penser à une fourchette ou à un lapin.

Booster la créativité ?

Cependant, comme évoqué précédemment, le but de Dormio n’est pas uniquement de manipuler les rêves. Adam Horowitz et son équipe veulent aussi savoir si avoir un accès à la conscience pendant l’état hypnagogique pourrait engendrer un « boost » de créativité qui était tant convoité par certains « génies ». Des esprits brillants comme Edgar Allan Poe, Albert Einstein, Richard Wagner ou Salvador Dali étaient fascinés par cet état qu’ils jugeaient comme des « éclats soudains de créativité et de clarté », comme le rapporte Motherboard.

L’inventeur américain Thomas Edison qui vantait les mérites de l’état hypnagogique

et qui avait inventé une technique permettant de le contrôler / Wikipédia

Une des illustrations les plus concrètes de la connaissance passée des propriétés de l’état hypnagogique est l’expérience des boules d’acier de Thomas Edison présentée dans un article du Times Tech. L’inventeur américain avait bien compris que les idées novatrices qui pouvaient émerger de son subconscient dans la phase d’endormissement pouvaient être effacées pendant la phase de sommeil profond.

Ce dernier avait donc mis au point une technique lui permettant de se réveiller juste avant de s’endormir réellement pour pouvoir noter ses idées. Il se plaçait donc sur une chaise avec une boule d’acier dans chaque main et au moment où son esprit commençait à glisser vers le sommeil, ses mains lâchaient les boules qui frappaient le sol et le réveillaient instantanément.

Bien que la créativité soit difficilement mesurable, les expérimentations menées par les concepteurs de Dormio montrent qu’un « boost » de créativité est bien constaté pendant la phase d’endormissement. Pour en être certains, Adam Horowitz et son équipe ont fait passer des tests de créativité aux volontaires ayant expérimenté un état hypnagogique avant et après avoir testé Dormio.

Les tests consistaient en la rédaction d’une histoire créative autour du mot suggéré par Jibo. Dans le premier cas, les scientifiques ont constaté que les volontaires passaient 2 minutes de plus à écrire leurs essais que la moyenne, ce qui témoigne aux yeux des chercheurs d’un plus grand investissement et d’une créativité débordante de leur part. Après avoir utilisé Dormio, le temps d’écriture avait encore augmenté pour 5 volontaires sur 6. Un des volontaires a notamment rapporté après l’expérience : « Je n’avais pas l’impression de contrôler mes idées. C’est comme si elles venaient de nulle part, mais cela faisait tellement sens dans ma tête ».

Dans le film Inception, Cobb (Leonardo DiCaprio) et son équipe tentent d’implanter une idée dans la tête d’une « cible » pendant qu’il rêve

Le dispositif Dormio n’est pas encore prêt à la commercialisation. Adam Horowitz aimerait d’abord mener des tests sur plus de volontaires et rendre le dispositif moins invasif et contraignant dans sa mise en place, comme il l’explique à MotherBoard. Ce dernier planche notamment sur un moyen de détecter l’état hypnagogique grâce aux mouvements des paupières. On est donc encore bien loin des capacités de Leonardo DiCaprio dans Inception mais petit à petit, les scientifiques du MIT pourraient s’en approcher.

