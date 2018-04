Liste 2018 de 90 médicaments plus dangereux qu’utiles selon la revue Prescrire (Vidéos)

Time : 3 mn 35

Liste 2018 de 90 médicaments plus dangereux qu’utiles selon la revue Prescrire

Pour la 6e année consécutive, la revue Prescrire a actualisé, dans son numéro de février, sa liste des « cas flagrants de médicaments plus dangereux qu’utiles » qui sont « à écarter des soins et à remplacer par de meilleures options ».

La liste 2018 recense « 90 médicaments (dont 79 commercialisés en France) dont la balance bénéfices-risques est défavorable dans toutes les situations cliniques pour lesquelles ils sont autorisés en France ou dans l’Union européenne ».

Par rapport au bilan de 2017, 7 médicaments ont été retirés : 3 parce qu’ils ont été retirés du marché et 4 parce que de nouvelles données sont en cours d’analyse par Prescrire (1). Cinq médicaments ont été ajoutés.

« Même en situation d’impasse thérapeutique dans une maladie grave », souligne la revue :

« Il n’est pas justifié d’exposer les patients à des risques graves, quand l’efficacité clinique n’est pas démontrée. L’utilisation de certains de ces médicaments dans le cadre d’une recherche clinique peut être acceptable, mais à condition d’informer les patients des inconnues sur la balance bénéfices-risques et d’une utilité de l’évaluation. Dans les autres cas, mieux vaut se concentrer sur des soins utiles pour aider le patient à supporter l’absence d’option capable de changer le pronostic ou d’améliorer sa qualité de vie au-delà de l’effet placebo. »

« Le plus souvent, quand un traitement médicamenteux apparaît souhaitable, d’autres options ont une meilleure balance bénéfices-risques que ces médicaments à écarter. »

Dans un document PDF, Prescrire précise, pour chacun de ces médicaments, les raisons de l’évaluation négative et les alternatives préférables.

Voici la liste de ces 90 « médicaments plus dangereux qu’utiles » :

Cancérologie – Hématologie

Le défibrotide (Defitelio)

Le mifamurtide (Mepact)

Le nintédanib (Vargatef)

L’olaparib (Lynparza)

Le panobinostat (Farydak)

La trabectédine (Yondelis)

Le vandétanib (Caprelsa)

La vinflunine (Javlor)

Voyez pourquoi : 8 médicaments anticancéreux à éviter selon la revue Prescrire

Cardiologie

L’aliskirène (Rasilez, non commercialisé en France), un antihypertenseur inhibiteur de la rénine

Le bézafibrate (Befizal), un hypocholestérolémiant (anticholestérol)

Le ciprofibrate (Lipanor ou autre), un hypocholestérolémiant

Le fénofibrate (Lipanthyl ou autre), un hypocholestérolémiant

La dronédarone (Multaq), un antiarythmique

L’ivabradine (Procoralan), un inhibiteur du courant cardiaque IF

Le nicorandil (Adancor ou autre), un vasodilatateur

L’olmésartan (Alteis, Olmetec et associations), un antihypertenseur de la classe des antagonistes de l’angiotensine II (alias sartans)

La ranolazine (Ranexa), un anti-angoreux

La trimétazidine (Vastarel ou autre), substance aux propriétés incertaines utilisée dans l’angor

Le vernakalant (Brinavess), un antiarythmique injectable

Voyez : Hypertension : quels médicaments choisir selon Prescrire ? (2014)

Dermatologie, allergologie

La méquitazine (Primalan), un antihistaminique H1 « sédatif » et « atropinique » dans les allergies

La prométhazine injectable (Phénergan), un antihistaminique H1 dans

l’urticaire sévère

l’urticaire sévère Le tacrolimus dermique (Protopic), un immunodépresseur dans l’eczéma

atopique

Diabétologie – Nutrition

Les gliptines, alias inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) : L’alogliptine (Vipidia, Vipdomet) La linagliptine (Trajenta, Jentadueto) La saxagliptine (Onglyza, Komboglyze) La sitagliptine (Januvia, Xelevia, Janumet, Velmetia) La vildagliptine (Galvus, Eucreas)

La pioglitazone (Actos)

Voyez, selon Prescrire : Les gliptines augmentent le risque d’insuffisance cardiaque et sont à éviter (2017), 8 antidiabétiques à éviter : effets secondaires et alternatives (2017) et Le médicament antidiabétique à choisir (2014).

Perte de poids : L’association bupropione + naltrexone (Mysimba, Contrave) L’orlistat (Xenical ou autre)



Douleur – Rhumatologie

Antalgie

Les coxibs : Le célécoxib (Celebrex ou autre) L’étoricoxib (Arcoxia ou autre) Le parécoxib (Dynastat)

Les AINS suivants : L’acéclofénac (Cartrex ou autre) Le diclofénac (Voltarène ou autre)

Le kétoprofène en gel (Ketum gel ou autre)

Le piroxicam (Feldène ou autre)

Voyez quels effets secondaires sont associés à ces AINS : 7 médicaments antidouleur à éviter selon Prescrire (2016).

Voyez aussi, selon Prescrire : Les médicaments de premier choix contre les douleurs nociceptives modérées (2017) et Quels médicaments choisir contre la douleur (2015).

Arthrose

La diacéréine (Art 50 ou autre)

La glucosamine (Voltaflex ou autre)

Voyez : Médicaments contre l’arthrose : peu ou pas d’efficacité et effets secondaires (2015)

Divers

La capsaïcine en patchs (Qutenza), dans les douleurs neuropathiques

Le dénosumab dosé à 60 mg (Prolia), ostéoporose

Le méthocarbamol (Lumirelax), myorelaxant

Le thiocolchicoside (Miorel ou autre), myorelaxant

La quinine (Hexaquine, Okimus) dans les crampes

L’association colchicine + poudre d’opium + tiémonium (Colchimax)

L’association prednisolone + salicylate de dipropylène glycol (Cortisal)

Gastro-entérologie

La dompéridone (Motilium, Peridys, Oroperidys et génériques), neuroleptique, traitement des reflux gastro-œsophagiens (voyez : 231 morts subites injustifiées annuellement en France – 2015.)

Le dropéridol (Droleptan ou autre), neuroleptique, traitement des reflux gastro-œsophagiens

La métopimazine (Vogalène, Vogalib), neuroleptique

Le nifuroxazide (Ercéfuryl ou autre), anti-infectieux intestinal

Le prucalopride (Resolor), apparenté aux neuroleptiques, traitement de la constipation chronique

Gynécologie – Endocrinologie

L’association à doses fixes estrogènes conjugués équins + bazédoxifène (Duavive, non commercialisé en France), un estrogène + un agoniste-antagoniste des récepteurs estrogéniques (voyez : Ménopause : le nouveau traitement hormonal Duavive déconseillé par Prescrire – 2017)

La tibolone (Livial), stéroïde de synthèse dans le traitement hormonal substitutif de la ménopause

Infectiologie

La moxifloxacine (Izilox), antibiotique

La télithromycine (Ketek), antibiotique

Neurologie

Maladie d’Alzheimer

Le donépézil (Aricept ou autre)

La galantamine (Reminyl ou autre)

La rivastigmine (Exelon ou autre)

La mémantine (Ebixa ou autre)

Voyez : Les médicaments anti-Alzheimer sont à éviter selon Prescrire (2015).

Sclérose en plaques

Voyez : Éviter le natalizumab et l’alemtuzumab, conseille Prescrire (2014).

Divers

La flunarizine (Sibelium), neuroleptique, migraine

L’oxétorone (Nocertone), neuroleptique, migraine

La tolcapone (Tasmar), maladie de Parkinson

Voyez, selon Prescrire : Médicaments à choisir et à éviter lors d’une crise de migraine (2017) et Quels médicaments privilégier pour prévenir les crises de migraine (2014).

Ophtalmologie

La ciclosporine en collyre (Ikervis) dans la sécheresse oculaire avec kératite sévère

L’idébénone (Raxone) dans la neuropathie optique héréditaire de Leber

Pneumologie, ORL

L’éphédrine, décongestionnant vasoconstricteur

La naphazoline, décongestionnant vasoconstricteur

L’oxymétazoline, décongestionnant vasoconstricteur

La phényléphrine, décongestionnant vasoconstricteur

La pseudoéphédrine, décongestionnant vasoconstricteur

Le tuaminoheptane, décongestionnant vasoconstricteur

L’ambroxol (Muxol et autre), mucolytique

La bromhexine (Bisolvon), mucolytique

La pholcodine, opioïde (toux)

Le tixocortol en pulvérisation buccale associé à la chlorhexidine (Thiovalone ou autre), corticoïde (maux de gorge)

Le mannito inhalé (Bronchitol), mucolytique

Le nintédanib (Ofev), inhibiteur de tyrosine kinases avec effet antiangiogenèse

Le roflumilast (Daxas, non commercialisé en France), anti-inflammatoire, bronchopneumopathie chronique obstructive

Le sélexipag (Uptravi), hypertension artérielle pulmonaire

Psychiatrie, dépendances

Antidépresseurs

Voyez quels effets secondaires sont associés à ces antidépresseurs : 7 antidépresseurs à éviter selon Prescrire (2018).

Autres psychotropes

La dapoxétine (Priligy), éjaculation précoce

L’étifoxine (Stresam), anxiété

Sevrage tabagique

Dans un document PDF, Prescrire précise, pour chacun de ces médicaments, les raisons de l’évaluation négative et les alternatives préférables.

Pour plus d’informations sur les médicaments, voyez aussi les liens plus bas.

Médicaments du bilan 2017 retirés du marché : ranélate de strontium (Protelos) dans l’ostéoporose ; association dexaméthasone + salicylamide + salicylate d’hydroxyéthyle (Percutalgine) et catumaxomab (Removab). Médicaments du bilan 2017 en cours de réévaluation : canagliflozine (Invokana) et dapagliflozine (Forxiga) ainsi que omalizumab (Xolair) et mépolizumab (Nucala).

