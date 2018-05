Thé vert, blanc, noir, rouge ou bleu ? Quel type de thé est le plus adapté à vos besoins !

Time : 6 mn 13

Thé vert, blanc, noir, rouge ou bleu ?

Découvrez quel type de thé est le plus adapté à vos besoins !

Aficionados de thé et d’autres breuvages délicieux, réjouissez-vous : cet article est spécialement pour vous ! Si vous ignorez quel thé choisir en fonction des besoins de votre corps et de votre humeur, c’est le moment d’apprendre quel type de thé vous convient le mieux !

Saviez-vous que le thé était la deuxième boisson la plus consommée du monde après l’eau depuis des millénaires ? Originaire de Thaïlande et de Chine, le thé a considérablement marqué le monde. Cette boisson, réalisée à partir de feuilles infusées de Camelia Sinensis, autrement dit de théier connaissent plusieurs variations.

Thé vert, bleu, rouge, noir… ces différentes variétés ne viennent pas d’un arbre différent : la seule différence ne dépend que du taux d’oxydation du thé. Pourtant, chaque type de thé possède ses propres propriétés. À vous de les découvrir.

1. Le thé vert

Célébrissime, le thé vert est sans aucun doute le thé le plus vanté par ses très nombreuses vertus. Ce thé subit une oxydation moins forte que les autres thés. Constitué d’une grande quantité de catéchines et d’isoflavones, le thé vert est un excellent antioxydant.

De plus, on note que le thé vert a un rôle déterminant dans le cadre d’un régime alimentaire : la caféine brûle considérablement les graisses pendant l’activité physique et maintient un bon fonctionnement du système nerveux. Le polyphénol, quant à lui, réduit les quantités de calories absorbées. Aussi, on effet diurétique permet de combler plus facilement les moments de grosses fringales, si bien qu’on vous recommande d’en boire le plus souvent possible : 3 fois par jour, c’est parfait !

Et si en plus, vous faites du sport quotidiennement, sachez que la caféine contenue dans une bonne tasse de thé vert vous stimulera avant une séance de sport, grâce à la concentration de noradrénaline dans le breuvage. Allez-y donc les yeux fermés ! Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la magie du thé vert, on vous recommande de lire notre article consacré ici.

2. Le thé blanc

Cap maintenant sur une variété de thé un peu plus rare et un peu moins célèbre que le thé vert (plutôt indétrônable, niveau success story). Très connu en Occident, le thé blanc se veut plus raffiné, plus délicat au goût, mais largement plus faible en théine. Sa jolie couleur blanche argentée est due à sa préparation, le plus souvent artisanale, faite à partir de jeunes pousses de plantes de thé.

Pour ce qui est de ses vertus, on note que le thé blanc détient un pouvoir antioxydant très puissant. Il a été maintes fois démontré que le thé vert prévenait le vieillissement des tissus et réduisait les risques de cancers. De plus, le thé blanc est un tueur naturel de bactéries et de virus, et renforce le système immunitaire. L’idéal si vous avez attrapé un gros rhume et que vous souhaitez opter pour une alternative naturelle à vos maux.

3. Le thé noir

Le thé noir a quant à lui subi un processus oxydant plus prolongé que tous les autres thés, ce qui lui confère cette couleur foncée si particulière. Sa saveur est également plus prononcée que celle des autres thés.

Le thé noir est reconnu pour réduire considérablement le risque de contracter des maladies cardio-vasculaires : en effet, une étude réalisée outre-manche a prouvé que 3 tasses de thé noir par jour pouvaient réduire les risques d’infarctus de 11% ! En excellent diurétique, le thé noir nous aide également à ne pas faire de rétention d’eau. Il aurait aussi des effets sur la mauvaise humeur, les maux de ventres et les infections digestives.

4. Le thé rouge

Le thé rouge, autrement dit le rooibos, provient quant à lui d’un petit arbuste qui pousse en Afrique du sud. On laisse infuser les fins morceaux de ses feuilles pour en faire une tisane de couleur rouge. Dépourvu de théine, le thé rouge n’excite pas et peut ainsi être bu à n’importe quel moment de la journée.

Son action sédative se marie à la perfection avec des ingrédients comme la cannelle ou bien le miel, pour un breuvage réconfortant qui réchauffe. Cette boisson, garantie 0 calorie est aussi un excellent brûle-graisses. Son effet diurétique aide aussi à éliminer les liquides et à faciliter la digestion. Si vous souhaitez perdre du poids plus facilement, optez donc pour le thé rouge !

5. Le thé bleu

Enfin, terminons notre voyage avec le thé bleu, appelé aussi le thé oolong, dont l’oxydation est intermédiaire entre le thé noir et les autres variétés de thés. Son goût particulier et doux, très proche de celui de fruits frais cache, tout comme les autres variétés de thés, des vertus antioxydantes.

Il est également, et ce à plus d’un titre, recommandé par les médecins si l’on souhaite perdre du poids, dans le cadre d’une alimentation saine et d’une activité physique quotidienne : deux études de l’Université du Colorado et de l’Université de Maryland ont confirmé l’impact du thé bleu sur l’organisme et sur son effet brûle-graisse.

