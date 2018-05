« Votre argent vous appartient-il vraiment ? » – Charles Gave & Simone Wapler

Time : 4 mn 33

La minute éco avec vous Charles Gave

En cas de faillite bancaire, votre banque peut-elle se servir sur votre compte.

Un scénario à priori improbable mais qui portant est déjà arrivé en 2013 à Chypre. Les autorités avaient en effet créé la sensation en faisant participer les gros épargnants détenant plus de 100.000 euros au sauvetage des banques du pays d’où ma question : Un tel événement serait-il possible en France ?

La société sans cash bientôt une réalité ?

Qui est Simone Wapler ?

Rédactrice en Chef de Crise, Or & Opportunités et de La Stratégie de Simone Wapler Simone Wapler est ingénieur de formation. Elle a travaillé dans le secteur de l’ingénierie aéronautique. Cette double casquette ingénieur/analyste financier est un véritable atout qu’elle met au service des abonnés.

Elle aborde les marchés avec l’œil du professionnel, de l’ingénieur, de l’industriel, et non celui du financier.

Son expertise, notamment dans le secteur des métaux de base et des métaux précieux, lui donne une longueur d’avance, une meilleure compréhension des vrais tenants et aboutissants du marché des ressources naturelles — un marché par ailleurs en pleine expansion, dont Simone Wapler connaît parfaitement tous les rouages, notamment au niveau de l’offre et de la demande.

