L’armée américaine admet qu’elle a secrètement dispersé des germes dans 239 endroits en Amérique, exposant des milliers de citoyens sans méfiance

L’armée américaine a admis avoir secrètement effectué au moins 239 essais de guerre bactériologique à travers le pays, ciblant des Américains sans méfiance.

Alors que le gouvernement des États-Unis prétend être horrifié chaque fois qu’il est fait état d’une attaque chimique qui aurait été menée par le gouvernement syrien, l’histoire nous rappelle que les États-Unis sont responsables d’un certain nombre d’attaques chimiques contre des milliers d’Américains sans méfiance, et que certaines des victimes innocentes souffrent encore aujourd’hui des effets de ces attaques.

En 1977, l’armée américaine a admis avoir secrètement effectué au moins 239 essais de guerre bactériologique en plein air dans les villes du pays entre 1949 et 1969. Les zones où les germes mortels étaient testés sur le public se trouvaient généralement dans les grandes villes comme Washington D.C., San Francisco, New York City, Key West et Panama City, selon un rapport que l’armée a soumis au sous-comité sénatorial de la santé.

Dans le rapport, l’armée a insisté sur le fait que le but des tests était d’étudier comment la guerre biologique affecte le public, au cas où il devrait se défendre contre elle. Qualifiant les tests d' »essentiels », l’armée a affirmé qu’elle devait « étayer les théories et combler les lacunes en matière de connaissances et déterminer la vulnérabilité aux attaques ».

Selon un rapport du Washington Post, la publication du rapport censuré de l’armée était « La version officielle la plus complète de l’effort de guerre biologique de cette nation » et elle a révélé qu’en plus des zones publiques, le personnel militaire et leurs familles étaient également visés :

« L’armée a énuméré 27 fois où elle a testé des toxines simulées sur la propriété publique, y compris la libération de spores dans deux tunnels sur un tronçon de Pennsylvania Turnpike. En plus de ces expériences dans des lieux publics, le secrétaire de l’Armée a utilisé du personnel militaire et leurs familles pour des expériences en plein air en pulvérisant des germes simulés dans l’air dans un certain nombre de bases, dont Fort Detrick, Md. ; Fort Belvoir, Va. et l’école de formation maritime à Quantico, Va…. Detrick, Dugway Proving Ground et le Deseret Test Center en Utah et le Pine Bluff Arsenal en Arkansas ont souffert d’infections. », selon le comte de l’armée.

Le rapport de l’armée note également que si les premiers essais ont été effectués en 1942, les essais d’agents de guerre biologique ont considérablement augmenté en 1961 lorsque le Secrétaire à la défense a ordonné aux chefs d’état-major interarmées d’« évaluer les potentialités » de la guerre biologique et chimique, au lieu de se contenter d’étudier les effets des agents du point de vue de la défense.

Alors que le rapport de l’armée soutenait que les bactéries vivantes déployées dans les tests à travers le pays étaient « jugées inoffensives à l’époque », les tests ont entraîné des maladies à vie et des problèmes de santé pour de nombreuses victimes innocentes qui ne savaient pas que leur qualité de vie était compromise par une expérience du gouvernement.

Comme l’a rapporté The Free Thought Project, la plus grande expérience a été menée à San Francisco, en Californie, en 1950. L’armée a aspergé la ville avec le microbe Serratia marcescens lors d’une attaque appelée « Opération Sea-Spray ». Ils ont affirmé que San Francisco a été choisie comme cible parce qu’elle est proche de l’océan et parce qu’elle a une géographie unique, des bâtiments hauts et une population dense.

Pendant six jours, en septembre 1950, des militaires ont utilisé des tuyaux géants pour pulvériser des nuages de Serratia le long de la côte de San Francisco, ce qui a permis aux 800 000 habitants de la ville de recevoir de fortes doses du produit chimique. On estime également que les résidents des communautés voisines d’Albany, Berkeley, Daly City, Colma, Oakland, San Leandro et Sausalito y ont été exposés.

Alors que les militaires insistaient sur le fait que Serratia marcescens est « rarement une cause de maladie », Discover Magazine a noté qu’il y avait un certain nombre de maladies graves et même une mort tragique rapportée à la suite de l’attaque chimique du gouvernement :

« Une semaine après la pulvérisation, 11 patients ont été admis à l’hôpital universitaire de Stanford, aujourd’hui disparu, à San Francisco, atteints d’infections urinaires graves et résistants aux antibiotiques limités disponibles à cette époque. Un homme, qui se remettait d’une opération de la prostate, a développé des complications d’infection cardiaque alors que Serratia colonisait ses valvules cardiaques. Son décès serait la seule mort au lendemain de l’expérience…. Plus tard, l’apparition répétée d’une infection urinaire par cet organisme, avec une bactériémie chez deux patients et la mort chez l’un d’entre eux. », a indiqué l’importance clinique potentielle de ce groupe de bactéries.

Si l’idée que le gouvernement américain empoisonnerait volontiers ses propres citoyens peut sembler choquante à certains, ce n’est pas sans précédent. Plus tôt cette année, une étude a révélé que le Pentagone a contaminé plus de 40 000 sites aux États-Unis, exposant des centaines de milliers d’Américains à des produits chimiques dangereux.

L’enquête, menée par ProPublica et Vox, a révélé qu’en testant et en éliminant des armes chimiques mortelles aux États-Unis, le Pentagone a « empoisonné les réserves d’eau potable, rendu des millions d’acres de terres dangereuses ou inutilisables et mis en danger la santé d’Américains souvent non avertis ».

L’étude a noté que si le Pentagone a dépensé plus de 40 milliards de dollars pour nettoyer les sites contaminés au fil des ans, les résultats ont été largement insuffisants, et de nombreux Américains sont toujours en danger, même après que le gouvernement prétend que les sites ont été rendus « sûrs » pour l’usage public.

Selon une série de rapports de ProPublica, le ministère de la Défense et ses sous-traitants utilisent actuellement au moins 61 sites militaires actifs à travers le pays pour « brûler et faire exploser en plein air des munitions non utilisées et des explosifs bruts sans contrôle des émissions dans l’environnement ».

En fin de compte, alors que les États-Unis prétendent qu’ils doivent s’engager dans la « guerre contre le terrorisme » pour protéger les Américains contre les terroristes, il n’en demeure pas moins que certaines des guerres les plus nuisibles lancées contre les Américains sur le sol américain ont résulté d’expériences secrètes soutenues par le Pentagone. Pourtant, aucun des fonctionnaires des organismes gouvernementaux responsables n’a été tenu responsable de l’empoisonnement d’innombrables Américains innocents par ces attaques.

Source :

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Biological_Warfare_Laboratories

https://thefreethoughtproject.com/army-admitted-conducting-hundreds-germ-warfare-tests-americans/

https://www.sott.net/article/375723-Pentagon-Biological-Weapons-Program-Never-Ended-US-Bio-labs-Around-The-World

https://fr.sott.net/article/32358-L-armee-americaine-admet-qu-elle-a-secretement-disperse-des-germes-dans-239-endroits-en-Amerique-exposant-des-milliers-de-citoyens-sans-mefiance

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1977/03/09/army-conducted-239-secret-open-air-germ-warfare-tests/b17e5ee7-3006-4152-acf3-0ad163e17a22/?utm_term=.ba92d043ae1f

Note :

Rachel Blevins est une journaliste indépendante du Texas, qui aspire à briser le faux paradigme gauche/droite dans les médias et la politique en poursuivant la vérité et en remettant en question les récits existants.

Suivez Rachel sur Facebook, Twitter, YouTube, Steemit and Patreon.