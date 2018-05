Les séquences d’ADN indiquent que 250 personnes constituaient la population fondatrice amérindienne d’origine

Un généticien anthropologue de l’Université du Kansas fait partie d’une équipe de recherche internationale qui travaille à faire la lumière sur l’une des questions sans réponse concernant le peuplement du Nouveau Monde : à savoir, quelle était la taille de la population fondatrice originale des Amériques ?

Malgré les nombreuses études génétiques qui ont contribué à la connaissance de la façon dont les groupes anciens peuplaient les Amériques, les scientifiques ne sont pas parvenus à un consensus sur le nombre d’Amérindiens qui constituaient la population d’origine. Cette analyse des séquences d’ADN suggère que la population fondatrice amérindienne qui a migré de Sibérie était composée d’environ 250 personnes.

L’étude « Quelle était la force du goulot d’étranglement associé au peuplement des Amériques ? De nouvelles perspectives à partir de données de séquences multilocus », publié dans la revue Genetics and Molecular Biology, comprend Michael Crawford, professeur d’anthropologie à KU, et les résultats des chercheurs corroborent les conclusions d’études antérieures qui étaient basées sur des ensembles de données plus petits.

« Passer de quelques centaines de fondateurs à environ 40 millions d’habitants des Amériques, qui vivent finalement dans des conditions environnementales différentes auxquelles ils s’adaptent, c’est assez excitant. », a déclaré Crawford, également chef du Laboratoire d’anthropologie biologique de KU. « Il s’agit de comprendre comment l’évolution fonctionne en termes de diversité génétique. »

Les chercheurs ont examiné neuf régions non codantes des échantillons d’ADN prélevés sur des populations qui tracent le chemin de la migration.

Il s’agissait d’échantillons d’individus provenant de Chine, de 10 groupes sibériens et de 10 populations amérindiennes dispersées à travers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, représentant plusieurs affiliations tribales différentes.

Les échantillons de population sibérienne ont été prélevés juste après l’effondrement de l’Union soviétique. Crawford est un expert des marqueurs génétiques des populations humaines sibériennes. Financé par la National Science Foundation, il a dirigé la première équipe anthropologique étrangère en Sibérie en 1989 après l’éclatement de l’Union soviétique. Il a également travaillé sur les modèles de migration des Aléoutes et des Esquimaux de la Sibérie.

« Il est difficile de remonter dans le temps pour suivre les populations, mais nous pouvons caractériser la diversité génétique contemporaine et estimer les taux de mutation qui se sont produits dans différentes régions. », a expliqué M. Crawford.

Dans une étude réalisée en 2015, Crawford faisait partie d’un groupe qui a découvert que les ancêtres de tous les Amérindiens d’aujourd’hui sont entrés dans les Amériques depuis la Sibérie jusqu’en Alaska, il y a 23 000 ans au plus tôt. Ce groupe fondateur s’est scindé en Athabascans et Amérindiens après une période d’isolement de 8 000 ans à Béringia – le pont terrestre qui reliait autrefois la Sibérie à l’Alaska.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont séquencé l’ADN de neuf régions indépendantes et non codantes des génomes de peuples autochtones répartis de la Chine à l’Amérique du Sud sur une période de plus de 15 000 ans. Ils ont déterminé la taille de l’élevage ou les populations fondatrices par des modèles de simulation informatique d’isolement avec migration basés sur 100 millions de générations. Chaque analyse a révélé que les groupes fondateurs comptaient entre 229 et 300 personnes. Cela a conduit le groupe à estimer le paramètre pour la population fondatrice d’origine des Amérindiens d’environ 250 personnes.

Reconnaître la taille de ce goulot d’étranglement génétique pendant le peuplement des Amériques est important pour déterminer l’étendue des marqueurs génétiques nécessaires pour caractériser les populations amérindiennes dans les études sur le génome et pour évaluer le potentiel d’adaptation des variantes génétiques dans cette population, selon le groupe de recherche.

M. Crawford a dit que les données génétiques aident à brosser un tableau fascinant de la façon dont la migration antique s’est déroulée.

« Il ne s’agissait pas d’un groupe qui annonçait : « Allons suivre celui-ci » », a-t-il dit.

« C’était une question de fission de la population parmi les chasseurs et les cueilleurs. Il y aurait environ 50 personnes, et lorsque la fécondité de la population augmente de plus en plus, la population se divise dans le prochain » comté » et ensuite dans le suivant. Après 15 000 ans, on peut les mettre en Argentine. »

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Source :

https://phys.org/news/2018-05-dna-sequences-people-native-american.html

https://fr.sott.net/article/32366-Les-sequences-d-ADN-indiquent-que-250-personnes-constituaient-la-population-fondatrice-amerindienne-d-origine

University of Kansas – Phys,org