NASA : A la surprise générale, l’agence spatiale américaine met fin au rêve lunaire… son projet le plus prometteur

Les scientifiques de la Lunar exploration analysis group (LEAG) sont restés bouche bée devant l’annonce du chef de la NASA, Jim Bridenstine, de ce qui semble être l’arrêt d’un programme sur lequel ils travaillent depuis une dizaine d’années et qui devait aboutir à la construction d’un module destiné à explorer les zones polaires de la Lune. Il leur a quand même fallu quelques jours pour comprendre ce qui leur arrivait. Ils ont exprimé leur désarroi dans une lettre adressée à Bridenstine : « Nous comprenons maintenant que le (programme) RP a été annulé le 23 avril 2018 et que la mission prendra fin d’ici la fin de mai. […] Cette action est perçue à la fois avec incrédulité et consternation par notre communauté. », lit-on dans la lettre.





A quoi s’attendre d’autre de la part de la NASA ?

Depuis les années bénies de 1969 à 1972 au cours desquelles le monde entier était inondé d’images sautillantes sur fond de décors « lunaire », la NASA n’a eu de cesse de chercher à transformer ces images en réalité. Peut-être, à l’époque, dans un contexte d’euphorie et de grandes percées technologiques où tout semblait possible, pensaient-ils que ce serait une entreprise aisée et que ce ne serait qu’une question de temps pour transformer un récit fictif en réalité. Ça n’a malheureusement pas été le cas. D’année en année, les programmes et les projets se sont succédé sans aucune avancée permettant d’espérer retrouver les jours heureux où l’Homme allait se balader sur la surface lunaire comme d’autres vont à la plage.

Après avoir repoussé indéfiniment ses programmes habités, la NASA en est maintenant réduite à repousser ses projets de simples explorations lunaires par des robots. Là encore, nous tombons dans l’un de ces paradoxes auxquels la NASA nous a habitués : Ils seraient capables d’envoyer des robots explorateurs sur Mars et sur d’autres planètes lointaines, mais la Lune leur pose des difficultés insurmontables. Sacrée Lune ! Et pauvre NASA, condamnée maintenant à courir après un récit désormais inscrit dans les livres d’histoire et qu’il faut faire tenir debout coute que coute.

