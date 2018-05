Citations : Bonheur, Égalité, Liberté, Pouvoir – Lord Acton

John Emerich Edward Dalberg-Acton (1834 –1902)

« La meilleure chance de bonheur que le monde ait jamais entrevue a été gâchée parce que la passion de l’égalité a détruit l’espoir de la liberté. »

« La liberté n’est pas le pouvoir de faire ce que l’on veut, mais le droit de faire ce que l’on doit. »

« Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Les grands hommes sont presque toujours des hommes mauvais. »

Biographie succincte :

John Emerich Edward Dalberg-Acton (10 janvier 1834 – 19 juin 1902), 1er baron Acton, dit Lord Acton, est un historien et homme politique britannique d’origine italo-allemande, qui joua un grand rôle au xixe siècle dans les discussions concernant le rôle de l’Église catholique dans le mouvement de libéralisation.

Il naît dans une famille noble et catholique à Naples où travaillait son père, le conseiller politique du roi de Naples. Sa famille était originaire de nombreux pays d’Europe : il est le petit-fils de Sir John Francis Edward Acton et de Emmerich Joseph, duc de Dalberg. À l’image de sa famille, il est lui-même un grand voyageur.

Dans la pensée d’Acton, l’histoire humaine est orientée vers une liberté toujours plus grande. La défense de celle-ci est un impératif moral : rappelant le couple liberté / responsabilité, il affirme que si le pouvoir politique s’arroge le droit de commander aux hommes leurs actes, il les prive de leur responsabilité.

Pour Acton, ce développement de la liberté est apporté par le christianisme davantage que par l’héritage gréco-romain. La liberté allant de pair avec la responsabilité, la liberté est une condition nécessaire pour atteindre des buts spirituels élevés. Il déclara ainsi que « La liberté n’est pas un moyen pour une fin politique plus haute. Elle est la fin politique la plus haute. Ce n’est pas en vue de réaliser une bonne administration publique que la liberté est nécessaire, mais pour assurer la poursuite des buts les plus élevés de la société civile et de la vie privée ».

D’où sa critique de l’œuvre de John Stuart Mill. Lord Acton rejette l’idée qu’un groupe national doive nécessairement avoir le droit d’assurer une complète autodétermination et croit que la liberté individuelle et la tolérance sont beaucoup mieux protégées dans un État multinational, à l’exemple de l’empire Austro-Hongrois et de l’empire britannique, que dans une unité politique ethniquement homogène.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Emerich_Edward_Dalberg-Acton