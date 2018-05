Derrière les obligations vaccinales de tous les pays : un plan mondial !

Time : 15 mn 05

142 ème session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé

Synopsis :

La vidéo ci-dessus est absolument sine qua non si vous voulez comprendre les raisons absolument non médicales et non scientifiques sous-jacentes aux obligations vaccinales dans divers pays du monde.

Loin de l’enfumage sur la prétendue gravité énorme de la rougeole dans nos pays, il se trouve en fait que le but de vaccination mondiale incessante est tout autre….

Suite à cette vidéo de Maxence Layet, assistant parlementaire de l’eurodéputée écologiste Michèle Rivasi, nous fournissons des liens et vidéos complémentaires qui aident à poser le décor réel de la dictature vaccinale qui, bien entendu, ne peut être adéquatement combattue sans en connaître suffisamment les tenants et les aboutissants.

Initiative Citoyenne

Maxence Layet, journaliste scientifique

Auteur de plusieurs ouvrages, de films documentaires et conférencier, Maxence Layet est journaliste scientifique, spécialiste des nouvelles technologies de l’énergie, santé et environnement électromagnétique.

Au service d’une information socialement responsable, Maxence Layet est également le directeur fondateur de Orbs, l’autre Planète, une revue Arts et Sciences d’aujourd’hui, créée en 2012.

Source :

https://www.ghsagenda.org/

https://www.observatoire-reel.com/Maxence-Layet_a115.html

https://onu-geneve.delegfrance.org/OMS-Plan-d-action-mondial-pour-les-vaccins

http://www.alterinfo.net/Derriere-les-obligations-vaccinales-de-tous-les-pays-un-plan-mondial_a134771.html

http://initiativecitoyenne.be/article-vaccins-l-oms-avoue-qu-elle-met-la-sante-du-monde-en-danger-122820472.html

http://initiativecitoyenne.be/2017/12/derriere-les-obligations-vaccinales-quels-que-soient-les-pays-un-plan-mondial.html

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685767