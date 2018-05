« Le Système est fait pour encourager les sociopathes à prendre le pouvoir et à nous contrôler » – Roger Waters de Pink Floyd (Vidéo)

Time : 10 mn 06

Synopsis :

Roger Waters est une légende du rock qui a changé l’histoire de la musique. Il a cofondé le groupe Pink Floyd. Il est l’auteur de la chanson « The Wall ». Il a également écrit et composé « Dark Side of The Moon », le troisième album le plus vendu de l’histoire.

Âgé de 74 ans, Roger Walter est toujours un homme engagé et en guerre contre l’injustice. Le chanteur sera en concert à Lyon jeudi prochain et à Paris les 8 et 9 juin. À cette occasion, nos équipes sont allées à sa rencontre. Devant nos caméras, Roger Waters est revenu sur sa séparation avec Pink Floyd, l’Amérique de Donald Trump et les tensions au Proche-Orient.

Roger Waters jette un regard très critique sur le monde politique.

« Le Système est fait pour encourager les sociopathes à prendre le pouvoir et à nous contrôler. »

Roger Waters

Source :

https://gaideclin.blogspot.fr/2018/05/roger-waters-le-systeme-est-fait-pour.html

http://www.fawkes-news.com/2018/05/roger-waters-le-systeme-est-fait-pour.html

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/roger-waters-une-legende-du-rock-1069121.html

https://reseauinternational.net/roger-waters-le-systeme-est-fait-pour-encourager-les-sociopathes-a-prendre-le-pouvoir-et-a-nous-controler/