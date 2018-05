Nouvelle-Zélande : Une gigantesque faille géologique expose un gouffre [Massive sinkhole]

Time : 1 mn 01

Nouvelle-Zélande

Une gigantesque faille géologique expose un gouffre

Après des jours de fortes pluies la semaine dernière, certains résidents néo-zélandais ont eu une grande surprise lorsqu’un énorme gouffre de six étages est soudainement apparu. Le gouffre est l’un des plus grands jamais repérés dans le pays ; si grand, en fait, qu’il a exposé la terre de l’ère paléolithique. L’étonnante fissure mesure 200 mètres de long, 20 mètres de profondeur et 5 mètres de large.

Le gouffre s’est ouvert près d’une ferme laitière dans la Baie de l’Abondance, en Nouvelle-Zélande. Alors que la ferme a déjà eu neuf gouffres “sérieux”, connus en Nouvelle Zélande sous le nom de “tomos”, les fermiers n’étaient pas tout à fait préparés pour quelque chose de cette ampleur. Le gouffre s’est formé le long d’une ligne de faille connue dans la région après un déluge de pluie.

Brad Scott, volcanologue, a dit que c’est le plus grand gouffre qu’il ait jamais vu. Alors que les images du gouffre pouvaient ressembler aux suites d’un tremblement de terre, la pluie était le seul coupable. La Nouvelle-Zélande a connu les pluies les plus abondantes depuis 50 ans, certaines régions recevant un mois de pluie en une heure.

Selon le directeur de la ferme, Colin Tremain, ils ont l’intention de laisser le gouffre tel quel, parce qu’il s’agirait d’une tâche énorme à remplir. « Je le regardais sous la pluie, d’énormes quantités d’eau qui entraient, ça ne se remplissait même pas d’eau, ça allait tout droit au fond. », dit-il.

