Voici le plus petit ordinateur du monde ! – World’s smallest computer

Voici le plus petit ordinateur du monde !

Le petit point brillant en bas à droite de la plaque photovoltaïque est le plus petit ordinateur du monde ! Crédits : IBM

La multinationale américaine IBM vient de concevoir un ordinateur aussi petit qu’un grain de sel. Entièrement autonome, celui-ci est destiné à vérifier l’authenticité d’un produit et d’en assurer une traçabilité exemplaire.

Avec ses dimensions de 1 mm sur 1 mm, l’ordinateur Crypto-Anchor d’IBM présenté dans la vidéo visible en fin d’article est logiquement considéré comme étant le plus petit ordinateur du monde. Une publication sur le site du fabricant évoque un prix de 0,10 cent pour la fabrication d’un tel appareil. À ce prix-là, les performances sont logiquement similaires à celle d’une machine des années 1990, mais le côté performance pure n’est pas ce qu’ont recherché les ingénieurs d’IBM.

Ce qui est demandé à cet ordinateur, c’est principalement d’être petit, autonome et efficace dans le cadre de sa mission. IBM explique que celui-ci peut « surveiller, analyser, communiquer et même agir sur les données ». Le Crypto-Anchor est alimenté par une cellule photovoltaïque, et contient plusieurs centaines de milliers de transistors dans une empreinte à peine visible à l’œil nu.

Il ne faudra donc pas attendre de cet ordinateur qu’il puisse lire des vidéos ou autres, puisque le domaine d’application se trouvera au niveau de la fraude dans les transports et la logistique. Facilement intégrable à n’importe quel emballage, l’ordinateur apparaît comme idéal afin de vérifier qu’un produit a été manipulé correctement tout au long de son voyage, du fabricant au consommateur.

Il faut savoir que l’appareil combine un capteur mobile équipé d’un dispositif optique spécial et des algorithmes, dont le but est d’apprendre et d’identifier la structure optique et les caractéristiques de certains objets. Il peut également identifier la présence de séquences d’ADN en quelques minutes. Destiné à une utilisation dans les secteurs du médical, de l’environnement ou encore de l’agriculture, l’ordinateur Crypto-Anchor devrait être commercialisé d’ici à cinq ans, selon IBM.

